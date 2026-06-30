העליון קבע: תינוקות שיוולדו בארה"ב יקבלו אזרחות אוטומטית

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל. נתניהו הורה לחיילים: "אם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם - לפעול. לא לחכות. זו הנחיית ברזל". נתניהו הוסיף כי ההסכם עם לבנון הוא "סטירת לחי, אגרוף בפרצוף של הציר האיראני" ואמר לאיראן ולחיזבאללה: "לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום". נתניהו הזהיר: "זה לא בהכרח יעבור בשקט".קובי אטינגר
ראש הממשלה נתניהו פנה ללוחמי צה"ל ברצועת הביטחון בלבנון והודיע על שינוי תפיסה: "כל מנהרה או כפר טרור - מושמדים". נתניהו הנחה את החיילים: "אם אתם מזהים איום לחיים שלכם - לפעול, לא לחכות. זו הנחית ברזל". לדבריו, "לבנון מכירה בישראל, ואומרת לאיראן וחיזבאללה: לכו מכאן. זה אגרוף בפרצוף של הצי האירני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט". נתניהו הדגיש: "ההתעקשות שלנו היא שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה פה ומאיים עלינו - אנחנו פה".כיכר השבת
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול את מחמד פתחי עבד אלחי אבו פח'ר, מפקד גדוד "יבנא" בחטיבת רפיח של חמאס. אבו פח'ר פעל לגיוס מחבלים חדשים, הוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולות הגדוד כדי לפגוע בכוחות צה"ל. המחבל היה מפקד ותיק בחמאס ומבכירי מחלקת האספקה של הזרוע הצבאית, וכ-20 שנה ניהל והכווין הברחות של אמצעי לחימה לרצועת עזה.ב. ניסני
ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באופן נדיר בשטח לבנון באזור המכונה "רצועת הביטחון" | הביקור מגיע בעקבות ההסכם עליו חתמה ישראל מול ארה"ב וממשלת לבנון | ראש הממשלה הבטיח לתושבי הצפון כי הנסיגה מאזורי הפיילוט וזו העתידית לא יפגעו בביטחון האזרחים | הדברים המלאים שאמר ראש הממשלה על אדמת לבנון (חדשות)כיכר השבת
בית המשפט העליון המחזיק ברוב שמרני פסק נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבקש להגביל את זכות האזרחות לנולדים בארה"ב | עם זאת, העליון פסק לטובת הנשיא בשתי סוגיות בוערות אחרות (בעולם)יוסי נכטיגל
משטרת ישראל והשב"כ השלימו חקירה נגד אזרח אמריקאי כבן 20 שנעצר ביוני בחשד לקיום מגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. החקירה העלתה כי החשוד עמד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים, וביצע משימות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. תמורת המשימות קיבל החשוד תשלומים של עשרות עד מאות דולרים. הצהרת תובע הוגשה נגדו.קובי רוזן
מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון)כיכר השבת
צבא לבנון נכנס היום לביקור בכפר הלבנוני מג'דל זון, שם פוצץ צה"ל לפני יומיים תשתית תת-קרקעית גדולה. נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, התלונן בפני הפוליטיקאי ג'בראן באסיל: "הישראלים פוצצו כפר לפני יומיים וחצו אותו לשניים".קובי אטינגר
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