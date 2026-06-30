העליון קבע: תינוקות שיוולדו בארה"ב יקבלו אזרחות אוטומטית

ראש הממשלה נתניהו פנה ללוחמי צה"ל ברצועת הביטחון בלבנון והודיע על שינוי תפיסה: "כל מנהרה או כפר טרור - מושמדים". נתניהו הנחה את החיילים: "אם אתם מזהים איום לחיים שלכם - לפעול, לא לחכות. זו הנחית ברזל". לדבריו, "לבנון מכירה בישראל, ואומרת לאיראן וחיזבאללה: לכו מכאן. זה אגרוף בפרצוף של הצי האירני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט". נתניהו הדגיש: "ההתעקשות שלנו היא שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה פה ומאיים עלינו - אנחנו פה".

כיכר השבת