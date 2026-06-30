נתניהו לחיילים בלבנון: לא נצא עד שהאיום יבוטל

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון יחד עם סגן הרמטכ"ל. נתניהו הורה לחיילים: "אם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם - לפעול. לא לחכות. זו הנחיית ברזל". נתניהו הוסיף כי ההסכם עם לבנון הוא "סטירת לחי, אגרוף בפרצוף של הציר האיראני" ואמר לאיראן ולחיזבאללה: "לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום". נתניהו הזהיר: "זה לא בהכרח יעבור בשקט".

קובי אטינגר