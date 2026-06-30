השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לדוכן ופתח במתקפה חריפה נגד חברי האופוזיציה והמפלגות הערביות, תוך שהוא מאשים אותם בצביעות ובפגיעה בריבונות | במהלך נאומו, חברי כנסת מהאופוזיציה קטעו את דבריו בצעקות, מה שהוביל לחילופי דברים קשים ולהרחקתם של מספר חברי כנסת מהאולם על ידי יו"ר הישיבה | ציטוטים ותיעוד (בכנסת)

יאיר טוקר