השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לדוכן ופתח במתקפה חריפה נגד חברי האופוזיציה והמפלגות הערביות, תוך שהוא מאשים אותם בצביעות ובפגיעה בריבונות | במהלך נאומו, חברי כנסת מהאופוזיציה קטעו את דבריו בצעקות, מה שהוביל לחילופי דברים קשים ולהרחקתם של מספר חברי כנסת מהאולם על ידי יו"ר הישיבה | ציטוטים ותיעוד (בכנסת)יאיר טוקר
משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?ישראל מאיר
שלושה נערים כבני 15 נסחפו בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. שניים מהם חולצו מהים ולא נזקקו לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר הנער השלישי שעדיין נעדר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:15.קובי רוזן
דרמה בחוף פלמחים: שלושה נערים כבני 15 נסחפו אחר הצהריים בחוף לא מוכרז באזור. שניים מהנערים חולצו בשלום מהמים ללא פגע, אולם נער שלישי נותר נעדר | כוחות גדולים של מגן דוד אדום, לצד כוחות ביטחון נוספים ומסוק, עורכים סריקות נרחבות ומאמצים קדחתניים במטרה לאתר את הנער שנעלם בין הגלים (בארץ)מישאל לוי
שוטרי אשדוד וחבלנים פתחו בחקירה בעקבות דיווח על חשד להשלכת רימון רסס בעיר. באירוע לא נפגעו אנשים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע ורקעו הפלילי.קובי רוזן
דרמה משפטית בבית משפט בנתניה הסתיימה בניצחון מפתיע לנהגת שעורכת דין במקצועה: פתק מסתורי שהמתין לה על שמשת הרכב הפך לראיה מכרעת שהובילה לחיוב נהג המשאית וחברת הביטוח בפיצוי כספי כבד (חוק ומשפט)דניאל הרץ
חוק המואזין עבר בקריאה טרומית בכנסת עם 50 תומכים מול 36 מתנגדים. ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה | לפי החוק הפעלת מערכת כריזה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים, ואילו הפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים (פוליטי)יוני גבאי
לוחמי מג"ב איו"ש חשפו הלילה במעבר רנתיס אוטובוס ובו תא מסתור מתוחכם שהוסלק מתחת לרצפת הנוסעים. בתוך התא הנסתר והצפוף אותרו 13 שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון שניסו להסתנן לישראל | צפו ברגע שבו הם החלו לצאת בזה אחר זה (בארץ)קובי אטינגר
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