7 חשודים נעצרו בריינה - נתפסו נשק וכ-380 אלף שקלים במזומן

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לשריפה במבנה מגורים ברחוב האר"י בצפת. צוותי כיבוי פועלים בזירה. עד כה לא דווח על נפגעים.קובי רוזן
סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס אמר בראיון כי מזכר ההבנות עם איראן הוא הפוגה אסטרטגית שמטרתה למלא מחדש את שוק הנפט העולמי, תוך שהאופציה הצבאית נשארת על השולחן. הנשיא טראמפ אמר כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו מהמפרץ הפרסי בעקבות ההסכם. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר טראמפ.קובי אטינגר
רצח המקובל בנתניה: חשוד נעצר לאחר מצוד | איומים הדדיים בין איראן לישראל מגבירים מתיחות | בג"ץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה | תיעוד מטריד: אדם מבוגר נשדד לעיני עוברי אורח | חשד לניסיון פיגוע בלוד הסתיים בנטרול החשוד | בקרוב בכיכר: פרויקט הבטיחות הגדול לבין הזמנים | מחר: טמפרטורות רגילות לעונה וירידה קלה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לדוכן ופתח במתקפה חריפה נגד חברי האופוזיציה והמפלגות הערביות, תוך שהוא מאשים אותם בצביעות ובפגיעה בריבונות | במהלך נאומו, חברי כנסת מהאופוזיציה קטעו את דבריו בצעקות, מה שהוביל לחילופי דברים קשים ולהרחקתם של מספר חברי כנסת מהאולם על ידי יו"ר הישיבה | ציטוטים ותיעוד (בכנסת)יאיר טוקר
משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?ישראל מאיר
שלושה נערים כבני 15 נסחפו בחוף לא מוכרז סמוך לפלמחים. שניים מהם חולצו מהים ולא נזקקו לטיפול רפואי. צוותי מד"א מאבטחים רפואית את הסריקות אחר הנער השלישי שעדיין נעדר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:15.קובי רוזן
דרמה בחוף פלמחים: שלושה נערים כבני 15 נסחפו אחר הצהריים בחוף לא מוכרז באזור. שניים מהנערים חולצו בשלום מהמים ללא פגע, אולם נער שלישי נותר נעדר | כוחות גדולים של מגן דוד אדום, לצד כוחות ביטחון נוספים ומסוק, עורכים סריקות נרחבות ומאמצים קדחתניים במטרה לאתר את הנער שנעלם בין הגלים (בארץ)מישאל לוי
שוטרי אשדוד וחבלנים פתחו בחקירה בעקבות דיווח על חשד להשלכת רימון רסס בעיר. באירוע לא נפגעו אנשים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע ורקעו הפלילי.קובי רוזן
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