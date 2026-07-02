איראן מאיימת לתקוף כלי שיט שיסטו מהנתיב שקבעה במצר הורמוז

חבר הכנסת יעקב אשר הטיח ביקורת חריפה בייעוץ המשפטי על מדיניות האכיפה נגד בני הישיבות. "במקום הוראת שעה, בחרתם להפוך אזרחים שומרי חוק לעבריינים בן לילה – זהו עוול בלתי נסבל", תקף | צפו (חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
1,000 ימי מלחמה עברו על ישראל מאז בוקר שמחת תורה תשפ"ד, היום שייחרט בזיכרון כל יהודי | מאז, ישראל ממשיכה ללחום בכלל הגזרות, היום פרסם משרד הביטחון את המספר הבלתי נתפס של פצועי המלחמה בכלל החזיתות (חדשות)כיכר השבת
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה סרטון AI בו הוא נראה כרופא המטפל במחלה חמורה: "סינדרום דונלד טראמפ" | בסרטון נראות דמויות שונות ה"מתמודדות" עם המחלה ומתארות את חייהן (מעניין)בני סולומון
ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף המשמש כמתווך בין ארה"ב לאיראן, הודיע כי יגיע להלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שיתקיים בסוף השבוע | ההחלטה להשתתף בהלוויית המנהיג העליון מדגישה את חוסר האובייקטיביות של הפקיסטנים במגעים מול ארה"ב, אך ייתכן שיש סיבה אחרת שקשורה בכלל לישראל (מדיני)ישראל גראדווהל
ב-1 ביולי 2026, הגיע הנשיא דונלד טראמפ לעיירה המרוחקת מדורה שבצפון דקוטה, כדי להשתתף בטקס חנוכת הספרייה הנשיאותית על שם תיאודור רוזוולט (חדשות בעולם)דני שפיץ
למרות דיווחים על הסכמות בין ארה"ב לאיראן שלא לפתוח במתקפות במצרי הורמוז, משמרות המהפכה ממשיכות לעשות במצר כבשלהם ומאיימות על ספינות ברשת הקשר | רק אתמול דווח כי ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על שחרורם של שלושה מיליארדי דולרים שיועברו היישר לאיראן, ככל הנראה מכספים מוקפאים בקטאר |איראן תוכל להשתמש בכסף לכל צורך (חדשות)ישראל גראדווהל
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד אביב חדד (22) מראש העין ויאיר זמור (20) מאלעד בגין שוד באלימות של צעירה בקריית גת. על פי כתב האישום, המתלוננת משכה כ-22,800 ש"ח מכספומט לאחר שנפלה קורבן להונאת הלוואה בטלגרם. זמור תצפת עליה ועדכן את חדד שהמתין ברכב. לאחר שיצאה מהסניף, חדד הכניס את ידו לכיס מכנסיה ומשך את הכסף בכוח חרף התנגדותה. השניים נמלטו ברכב, וחדד העביר לזמור כ-2,450 ש"ח מהכסף. למחרת נעצר חדד לאחר מרדף משטרתי ביהוד-מונוסון.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 20 נפגע היום (12:41) מרכב בשדרות בן גוריון בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים התחתונות.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ