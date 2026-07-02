צה"ל במרדף אחר חשודים בניסיון דריסה סמוך לבית אומר

בשיח מרתק עם אברכי היישוב הישן מבית שמש התייחס הגאון הינוקא בכאב לסוגיית גיוס בני הישיבות, השווה את המצב לגזירות העבר, והדגיש כי התשובה לגזירות היא זהירות מביזוי לומדי התורה, ריבוי אהבת חינם ואחדות בתוך עולם התורה | ומה הגירסה האמיתית לסיפור עם רבי עמרם בלוי? • צפו (חרדים)

חזקי שטרן