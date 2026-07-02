כיכר השבת
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ניסיון תקיפה ודריסה בחווה ליד כרמי צור - חשוד פלסטיני נמלט

כוחות מרחב יהודה פועלים לאיתור רכב ישראלי שנהג בו חשוד פלסטיני שנמלט מחוות קרן הסמוכה לכרמי צור. החשוד נכנס לתחומי החווה, תקף מתיישב וניסה לדרוס אותו. חוקרי תחנת עציון אוספים עדויות וממצאים במקביל לפעולות האיתור.

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05:58

לוחם מילואים נפצע קשה בהיתקלות בדרום לבנון

לוחם במילואים נפצע אתמול (יום ה') באורח קשה כתוצאה מהיתקלות בדרום לבנון. הלוחם פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

ב. ניסני
23:23

"16 אברכים בכלא": השיחה המטלטלת של הגאון הינוקא על גיוס בני הישיבות

בשיח מרתק עם אברכי היישוב הישן מבית שמש התייחס הגאון הינוקא בכאב לסוגיית גיוס בני הישיבות, השווה את המצב לגזירות העבר, והדגיש כי התשובה לגזירות היא זהירות מביזוי לומדי התורה, ריבוי אהבת חינם ואחדות בתוך עולם התורה | ומה הגירסה האמיתית לסיפור עם רבי עמרם בלוי? • צפו (חרדים)

חזקי שטרן
23:10

3 נפגעים בתאונה בין משאית לרכב בצומת התשבי ביקנעם

אשה כבת 50 ושני ילדים בגילאי 10-13 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בצומת התשבי ביקנעם. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים כשמצבם מוגדר קל.

קובי רוזן
23:10

אוקראינה תקפה בית זיקוק גדול במחוז ניז'ני נובגורוד שברוסיה

אוקראינה תקפה אמש את אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה הממוקם במחוז ניז'ני נובגורוד. מתקן הזיקוק מעבד כ-17 מיליון טונות נפט גולמי בשנה. זו המשך למגמה של תקיפות אוקראיניות במתקני אנרגיה רוסיים.

קובי אטינגר
23:03

שיין מסירה מוצרים מהמדפים ברחבי העולם - "סכנה לרוכשים"

בדיקות מעבדה חשפו רמות חריגות במיוחד של חומרים מסוכנים, כולל PFAS ופתלטים, החורגות פי אלפים מהתקנים האירופיים | הפרשה מצטרפת ללחץ רגולטורי גובר על ענקית האופנה המקוונת (בעולם)

אבישי לוי
22:57

הניה פריד זכתה בלוטו: 5,000$ בשבוע לכל החיים

הניה פריד רכשה כרטיס גירוד ב-10 דולר בספרינג ואלי • בחרה בקצבה שבועית של 5,000 דולר לכל החיים במקום מענק חד-פעמי | בעלה מאיר מנהל שירות לקוחות ב'רוקלנד' הכשר (חדשות חרדים)

כיכר השבת
22:40

השפעת האדם מגיעה לאנטארקטיקה: נסיגת הקרחון הענק החלה להאיץ

מחקר ראשון מסוגו קובע כי כ-20% מנסיגת אחד הקרחונים החשובים בעולם נובעת מפעילות אנושית | ההשלכות עשויות להימשך מאות שנים ולהשפיע על עליית פני הים (בעולם)

אבישי לוי
22:23

השופטת קטלה: ברדוגו סילף עובדות ופעל ב"חוסר תום לב"

דרמה בבית הדין לעבודה: השופטת דחתה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל. בפסק דין חריף נקבע כי ברדוגו סירב להפוך לעובד משיקולים אישיים וכלכליים, וכי הטענות על "טיהור פוליטי" מצד מפקדת התחנה לשעבר – נשללו מכל וכל (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
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