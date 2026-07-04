צה"ל חיסל מחבל חמוש בדרום לבנון לאחר מרדף

חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע הערב באופן רשמי כי הוא פורש ממפלגת הליכוד | הוא כתב כי החליט "לא להתמודד בפריימריז לרשימת הליכוד בכנסת הבאה, ולצאת לדרך פוליטית חדשה" | לדבריו, "בקרוב נצא יחד לדרך חדשה. בלי חרמות, בלי להיכנע לקיצוניים, בלי להישען על ערבים ובלי לתת צ'ק פתוח לחרדים" (פוליטי)

יוני גבאי