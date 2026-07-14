כיכר השבת
מבזקמה הם רומזים?

יממה אחרי הדיווח המסעיר על אחמדיניג'אד: הציוץ המסתורי של המוסד

לא חלף זמן קצר מאז פורסמו הדיווחים על ניסיונות המוסד לגייס את הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינג׳אד כסוכן ישראלי, הערב פורסם ציוץ מסקרן בחשבון המוסד בפרסית | ״איזה מהם?״ מצייץ המוסד, עם תמונותיהם של מספר בכירים איראנים - ובהם גם אחמדינג׳אד, עם סמל מגן דוד על ידיהם, ואוזניות שבהן הם אולי מקבלים הנחיות (חדשות)

הציוץ המסתורי של המוסד | צילום: צילום מסך מתוך רשת X
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מבזקים נוספים

22:19

בקבר שמואל הנביא: קורס מפקדי הכיתות השלישי של חטיבת החשמונאים הסתיים | צפו

30 מ״כים סיימו היום (שלישי) בקבר שמואל הנביא את ההכשרה בה למדו את כל הנדרש כדי להיות מפקדים לוחמים בצה״ל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי | מכאן הלוחמים ימשיכו למגוון תפקידי פיקוד בבסיס ההכשרות של החטיבה, בגדוד שנלחם בלבנון ובגדוד המילואים שמוקם בימים אלו | צפפו בסיום בטקס (צבא, חרדים)

נחמן שטרנהרץ
21:54

סערת חניית המתדלקים בנתב"ג: בסנטקום זועמים על שרת התחבורה רגב

משבר חריג מתפתח בימים אלו בנמל התעופה בן גוריון, כאשר 33 מטוסי תדלוק אמריקניים תקועים ברחבת החניה ותופסים מקומות חיוניים המיועדים למטוסים אזרחיים | בעקבות כך, ישראל עצרה נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג | בכירים בסנטקום אמרו כי החלטת שרת התחבורה מירי רגב "פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור" (מדיני, תעופה)

דניאל הרץ
21:43

נעצרו 3 חשודים נוספים בפרשת הירי והרימונים בגוש דן

משטרת תל אביב עצרה שלושה חשודים נוספים במעורבות באירועי הירי והשלכת הרימונים לעבר עסקים באזור גוש דן ומרכז הארץ. החשודים, תושבי גוש דן בני 18 ושניים בשנות ה-30 לחייהם, הועברו לחקירה ויובאו מחר לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרם. זאת לאחר שאתמול נעצר חשוד ראשון בשנות ה-40 לחייו.

קובי רוזן
21:26

נסיגות מלבנון וסוריה? הדרישה המפתיעה של טראמפ מנתניהו - שהגיב בדרכו

לקראת נסיגות? הנשיא טראמפ אמר לנתניהו במהלך שיחת טלפון ביום חמישי כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעד דומה גם בלבנון | נתניהו הבהיר לטראמפ את "הצורך של ישראל בשמירה על רצועות הביטחון הן בסוריה והן בלבנון" | בלשכת נתניהו טענו כי התיאור של דברי טראמפ בדיווח "מעוות" (מדיני)

כיכר השבת
21:25

נישק את ידה של אימו ויצא לפגוע בחיילים | המחבל שיקר: "אני צמא למים"

תושייתם וערנותם של גורמי הביטחון ביישוב נווה דניאל, יחד עם כוח צה"ל הפועל בגזרה, מנעו במוצאי השבת האחרונה פיגוע דקירה קשה שהיה עלול להסתיים באסון כבד. כעת, עם התקדמות החקירה בתחנת עציון של מרחב יהודה במחוז ש"י, נחשפים הפרטים על הדרך שבה תכנן המחבל הצעיר להוציא לפועל את מזימתו, ועל השקרים שבהם ניסה להשתמש בשטח כדי לחמוק ממעצר (צבא וביטחון)

קובי אטינגר
21:17

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק הלומי הקרב | תיעוד מרגש מהמליאה

61 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים בהצעת החוק, המעניקה לראשונה הגדרה רשמית ל”הלם קרב” ומחייבת טיפול מותאם לנפגעי הלם קרב | עם אישור ההצעה פרצו חברי הכנסת והלומי הקרב שנכחו ביציע במחיאות כפיים | כך נראו הרגעים המרגשים (כנסת)

קובי ישראל
21:14

משרד הבריאות מזהיר: סלמונלה בטחינת אלגימל שהוכנסה לישראל שלא כדין

משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך מוצרי טחינה של המותג "אלגימל" (הגמל) לאחר שנמצא בהם חיידק סלמונלה. המוצרים הוכנסו לישראל באופן לא חוקי ללא פיקוח. המדובר בטחינה לבנה במשקל 1 ק"ג (ייצור 03/2026) ו-500 גרם (ייצור 04/2026). חיידק הסלמונלה עלול לגרום לחום, שלשול, בחילה והקאות, ובאוכלוסיות רגישות כמו ילדים וקשישים אף למחלה קשה. הציבור מתבקש להימנע מצריכת המוצרים.

יוסי נכטיגל
21:14

פועל נפצע קשה ממסור דיסק בעבודות שיפוצים בהרצליה

גבר בן 53 נפצע הערב (20:20) באורח קשה ממסור דיסק במהלך עבודות שיפוצים בבית פרטי בהרצליה. הפצוע סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב.

קובי רוזן
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