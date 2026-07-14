30 מ״כים סיימו היום (שלישי) בקבר שמואל הנביא את ההכשרה בה למדו את כל הנדרש כדי להיות מפקדים לוחמים בצה״ל בסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי | מכאן הלוחמים ימשיכו למגוון תפקידי פיקוד בבסיס ההכשרות של החטיבה, בגדוד שנלחם בלבנון ובגדוד המילואים שמוקם בימים אלו | צפפו בסיום בטקס (צבא, חרדים)

נחמן שטרנהרץ