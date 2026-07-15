השוטרים הזיעו, המפגינים הצטיידו במטריות; תיעוד ענק מיום המחאה מול לשכות הגיוס

השר אופיר סופר הודיע כי לא יעמיד את מועמדותו לכנסת הבאה, על רקע חילוקי דעות עם סמוטריץ' בנושא גיוס החרדים. במכתב הפרישה כתב סופר: "החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה. אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה". סופר הודה ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ולראש הממשלה נתניהו, וקרא לטפח רוח מאחדת בעם ישראל. "על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה" כתב.

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