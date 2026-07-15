ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)

חיים רוזנבוים