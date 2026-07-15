כיכר השבת
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נתניהו ממריא לוושינגטון: זה היום שבו יפגש עם טראמפ, למחרת יפרד מגראהם

ראש הממשלה צפוי להמריא ביום ראשון במקום במוצ"ש • ביום שני ייפגש עם טראמפ בבית הלבן לדיון בסוגיות ביטחוניות | למחרת ישתתף בטקס האשכבה של הסנאטור הפרו-ישראלי (פוליטי מדיני)

צילום: צילום: Tsafrir Abayov/Flash90
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18:35

גפני לקואליציה: לא נצביע על פיצול היועמשי"ת - בלי שתעלה ההחלטה על הגננות החרדיות

18:31

מבצע גדול יוצא לדרך: מאות שוטרים יסתובבו מחר בכבישי ישראל

משטרת ישראל יוצאת למבצע אכיפה ארצי רחב היקף בכבישי הארץ החל ממחר בבוקר, בהובלת אגף התנועה ובשיתוף כלל המחוזות. מאות שוטרים, ניידות ואמצעי טכנולוגיה מתקדמים ייפרסו מצפון ועד דרום במטרה להילחם בתאונות הדרכים, להגביר את המשילות בכבישים ולהרחיק נהגים מסוכנים מהדרך במהלך ימי חופשת הקיץ המאופיינים בעומסי תנועה כבדים (בארץ)

קובי רוזן
18:30

במרומי הר המנוחות ובאשדוד | כך ציין האדמו"ר את היארצייט של חותנו זצ"ל

ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)

חיים רוזנבוים
18:30

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כיכר השבת
18:13

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המוני תושבי רמות ד' בירושלים קידמו השבוע ברוב כבוד את הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, עם הגעתו לביקור הוד בהיכל בית המדרש 'שולחן ערוך' בשכונה | במהלך הביקור קבע הראשל"צ מזוזה, ונשא שיחת חיזוק משולב בדברי הלכה לפני הציבור הנרגש (חרדים)

חיים רוזנבוים
18:00

החתן היתום סיים את הש"ס במלאת השלושים להרה"צ מוואסלוי זצ"ל • תיעוד 

במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בן יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש, התכנסו אמש (שלישי), חסידים ומוכירי זכרו לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ביהמ"ד וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק | בתחילת המעמד סיים החתן, בנו של המנוח זצ"ל, ש"ס משניות שלמדו יחדיו לעילוי נשמתו, בהמשך ערכו האדמו"רים טיש לחיים, והנואמים העלו קווים לדמותו היוקדת של המנוח זצ"ל  (חסידים)

חיים רוזנבוים
17:56

לשקר אין רגליים: מיקי לוי השמיץ – הנתונים חשפו את האמת

בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)

חזקי שטרן ויוני גבאי
17:45

טרגדיה נוראית: הילדה פריידא הרשקוביץ בת ה-4 נהרגה מפגיעת רכב בשכונה החרדית בירושלים

הילדה פריידא הרשקוביץ ע"ה, בת ארבע וחצי בלבד, היא הילדה שנהרגה מפגיעת רכב בשעת צהרים  ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים. הבשורה המרה התקבלה בכאב רב ובצער גדול בשכונה החרדית, ובקרב מכרי ובני המשפחה | בתום בדיקות הילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית (חרדי)

מישאל לוי
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