משטרת ישראל יוצאת למבצע אכיפה ארצי רחב היקף בכבישי הארץ החל ממחר בבוקר, בהובלת אגף התנועה ובשיתוף כלל המחוזות. מאות שוטרים, ניידות ואמצעי טכנולוגיה מתקדמים ייפרסו מצפון ועד דרום במטרה להילחם בתאונות הדרכים, להגביר את המשילות בכבישים ולהרחיק נהגים מסוכנים מהדרך במהלך ימי חופשת הקיץ המאופיינים בעומסי תנועה כבדים (בארץ)קובי רוזן
חבר הכנסת משה גפני הודיע לקואליציה כי יהדות התורה לא תצביע בעד חוק פיצול היועץ המשפטי לממשלה, עד שתעלה להצבעה החלטת הממשלה בנושא הגננות החרדיות.כיכר השבת
ראש הממשלה צפוי להמריא ביום ראשון במקום במוצ"ש • ביום שני ייפגש עם טראמפ בבית הלבן לדיון בסוגיות ביטחוניות | למחרת ישתתף בטקס האשכבה של הסנאטור הפרו-ישראלי (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
המוני תושבי רמות ד' בירושלים קידמו השבוע ברוב כבוד את הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, עם הגעתו לביקור הוד בהיכל בית המדרש 'שולחן ערוך' בשכונה | במהלך הביקור קבע הראשל"צ מזוזה, ונשא שיחת חיזוק משולב בדברי הלכה לפני הציבור הנרגש (חרדים)חיים רוזנבוים
במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בן יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש, התכנסו אמש (שלישי), חסידים ומוכירי זכרו לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ביהמ"ד וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק | בתחילת המעמד סיים החתן, בנו של המנוח זצ"ל, ש"ס משניות שלמדו יחדיו לעילוי נשמתו, בהמשך ערכו האדמו"רים טיש לחיים, והנואמים העלו קווים לדמותו היוקדת של המנוח זצ"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
הילדה פריידא הרשקוביץ ע"ה, בת ארבע וחצי בלבד, היא הילדה שנהרגה מפגיעת רכב בשעת צהרים ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים. הבשורה המרה התקבלה בכאב רב ובצער גדול בשכונה החרדית, ובקרב מכרי ובני המשפחה | בתום בדיקות הילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית (חרדי)מישאל לוי
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