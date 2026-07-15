בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)

חזקי שטרן ויוני גבאי