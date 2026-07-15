כיכר השבת
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"לא יוכל להראות פרצופו": גפני איים להפיל את חוק החלשת היועצת המשפטית לממשלה - וניצח

ההצבעה המכריעה על חוק היועמ"שית נקלעה למבוי סתום ברקע עימות חזיתי בין גפני לסמוטריץ' | ביהדות התורה זעמו על עיכוב אישור תוספת השכר לגננות החרדיות. מנגד, במפלגת הציונות הדתית הגיבו במתקפה חריפה, מאשימים את גפני בהענקת חסינות ל"דיקטטורה השיפוטית של בהרב-מיארה", והבהירו: "אם החוק ייפול, לא יוכלו להראות את פרצופם ברחוב החרדי" (חרדים)

צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90
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מבזקים נוספים

20:44

ברוב מוחץ של 65 אצבעות: החוק שמחליש את הייעוץ המשפטי לממשלה - עבר סופית בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק הדרמטי קובע בין היתר כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה. נתניהו נעדר מההצבעה, בעוד "מורדי הקואליציה" שהתנגדו אמש לחוקים אחרים, התייצבו הפעם והצביעו בעד החוק לבקשתו (פוליטי)

כיכר השבת
20:39

יו"ר הפרלמנט האיראני קורא להיערך למלחמה ולעמוד עד טיפת דם אחרונה

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, קרא לציבור להיות מוכן תמיד למלחמה ולעמוד עד טיפת הדם האחרונה למען ביטחון המדינה והאינטרסים הלאומיים. "מעולם לא חיפשנו מלחמה ואיננו מחפשים אותה גם כיום, אך עלינו להיות ערוכים תמיד לעימות" אמר. במקביל הוא ציין כי יש להשתמש גם בכלי הדיפלומטיה והמשא ומתן כדי לקדם את האינטרסים הלאומיים.

קובי אטינגר
20:35

הצעד הדרמטי של ראש השב"כ זיני עבור שרה נתניהו שמעורר סערה

ראש השב"כ דוד זיני נעתר לפניית רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, והגיש חוות דעת התומכת בהמשך אבטחתה האישית לטווח ארוך גם לאחר תום כהונת בעלה | בעוד גורמים בסביבת נתניהו מסבירים כי האיומים הביטחוניים החריגים בעידן שלאחר המלחמה מחייבים זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי חוות הדעת התמקדה ברמת האיום בלבד ולא קבעה את משך האבטחה בפועל. ועדת השרים המיוחדת צפויה להתכנס עוד הערב (בארץ)

יוני גבאי
20:06

פיצוץ רימון הלם סמוך לבית עסק בהרצליה פיתוח - אין נפגעים

דווח על פיצוץ סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח, ללא נפגעים וללא נזק. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בחקירה ואיסוף ממצאים. החשד הוא שמדובר ברימון הלם צה"לי. הרקע לאירוע פלילי.

קובי רוזן
19:58

נקמת האצטדיון: צפו בתיעוד ההיסטורי - כך נמחק הסמל של חסן נסראללה

עשרים שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ובתזמון היסטורי של 26 שנים מאז נאום "קורי העכביש" המפורסם של חסן נסראללה, כוחות צה"ל מאוגדות 98 ו-91 השלימו כיתור נרחב והשיגו שליטה מבצעית מלאה על מעוז חיזבאללה בבינת ג'בייל ובכפר עינתא | במהלך המבצע, המכונה "שאגת הארי", החריבו הלוחמים את האצטדיון העירוני שבו ניבא נסראללה את קריסת ישראל, השמידו מעל 1,500 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-500 מחבלים, תוך שהם מנפצים את הסמל ההיסטורי של ארגון הטרור השיעי (ביטחון)

ב. ניסני
19:39

רוכב אופניים חשמליים בן 20 נפצע קשה בתאונה עם אוטובוס בקריית אונו

רוכב אופניים חשמליים כבן 20 נפצע קשה בתאונה עם אוטובוס ברחוב שלמה המלך בקריית אונו. הרוכב נחבל קשות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים במצב קשה.

קובי רוזן
19:35

מאמצים להבאת הפעוטה לקבורה בישראל, צפי לשיבושים דרמטיים בנתב"ג | צפו

תוך פחות מ 24 שעות - חוק המעצרים נפסל בהוראת בג"ץ | אחרי הפסקת אש זמנית - ארה"ב חזרה לתקוף בהורמוז | ברשות שדות התעופה מזהירים - ניאלץ לצמצם את הפעילות כבר באוגוסט | גזר דין צבאי על חייל ששיתף פעולה עם איראן | 2 מחבלי נוחב'ה חוסלו ברצועת עזה | פעוטה ישראלית טבעה למוות בבית מלון במצרים | תחזית מזג האוויר ותיעוד יומי | (היום בכיכר) צפו

נריה סעדיה
19:27

רוכב אופניים חשמליים נפגע קשה מאוטובוס בקריית אונו

גבר כבן 30 נפגע היום (18:44) באורח קשה מאוטובוס בעת שרכב על אופניים חשמליים ברחוב שלמה המלך בקריית אונו. הנפגע סובל מחבלת ראש, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שיבא תל השומר.

קובי רוזן
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