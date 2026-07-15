מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, קרא לציבור להיות מוכן תמיד למלחמה ולעמוד עד טיפת הדם האחרונה למען ביטחון המדינה והאינטרסים הלאומיים. "מעולם לא חיפשנו מלחמה ואיננו מחפשים אותה גם כיום, אך עלינו להיות ערוכים תמיד לעימות" אמר. במקביל הוא ציין כי יש להשתמש גם בכלי הדיפלומטיה והמשא ומתן כדי לקדם את האינטרסים הלאומיים.

קובי אטינגר