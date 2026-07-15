מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להגבלת כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 51 מתנגדים. החוק הדרמטי קובע בין היתר כי הממשלה תוכל לדחות את חוות דעת היועמ"ש, לקחת ייצוג נפרד בבג"ץ, ואף לאסור עליה להופיע בבית המשפט כדי לטעון נגד עמדת הממשלה. נתניהו נעדר מההצבעה, בעוד "מורדי הקואליציה" שהתנגדו אמש לחוקים אחרים, התייצבו הפעם והצביעו בעד החוק לבקשתו (פוליטי)

כיכר השבת