עתירות הוגשו דקות אחרי אישור חוק פיצול היועמ"שית בכנסת

הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)משה בשן
גבר בן 22 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)אריה רוזן
הממשלה אישרה הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת הכרה בוותק הגננות החרדיות לצורך התקצוב | ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ משה גפני, הציב אולטימטום סביב קידום חוק היועץ המשפטי לממשלה (בארץ)קובי ישראל
דן אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת | הרקע להחלטה, המחלוקות בסיעה והביקורת על חוק הגיוס (בארץ)משה בשן
נער כבן 15 נפגע הערב (21:06) באורח בינוני מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בדרך יריחו בירושלים. הנער סובל מחבלה רב מערכתית, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
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