פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)

חיים רוזנבוים