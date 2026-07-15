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לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים

צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)

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מבזקים נוספים

23:28

הממשלה אישרה: השב"כ ייכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית

הממשלה אישרה תכנית בהובלת ראש הממשלה נתניהו והשרים מאי גולן ובן גביר להכניס את השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית. במסגרת התכנית יוקצו כ-364.5 מיליון שקל לשב"כ להקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות. כ-132.4 מיליון שקל יוקצו למשטרה להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה, לרבות מערכי טכנולוגיה ואמצעים מבצעיים מתקדמים. בנוסף תוקצה תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד תקציב קבוע של 35 מיליון שקל מדי שנה.

כיכר השבת
22:29

"מגיע להם הכל": חוק הלומי הקרב אושר בכנסת ללא מתנגד אחד

הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)

משה בשן
22:24

רוכב קורקינט חשמלי בן 22 נפצע בינוני בתאונה בקרית גת

גבר בן 22 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
22:21

ארה"ב הודיעה: פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן

22:03

נתניהו זעם בשיחה סגורה: "לעצור בחורי ישיבות? עשו את זה ברוסיה"

נתניהו הגן על חוק הקפאת המעצרים שהוקפא בבג"ץ, בשיחה סגורה עם שרים | "התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל", אמר (בארץ)

אריה רוזן
21:54

האולטימטום עבד: עשרות מיליוני שקלים יוזרמו לגננות החרדיות

הממשלה אישרה הקצאה של כ־39 מיליון שקלים לטובת הכרה בוותק הגננות החרדיות לצורך התקצוב | ההחלטה התקבלה שעות לאחר שיו”ר דגל התורה, ח”כ משה גפני, הציב אולטימטום סביב קידום חוק היועץ המשפטי לממשלה (בארץ)

קובי ישראל
21:41

דן אילוז בהודעת הפרישה: "הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות"

דן אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת | הרקע להחלטה, המחלוקות בסיעה והביקורת על חוק הגיוס (בארץ)

משה בשן
21:37

נער בן 15 נפגע בינוני מרכב בעת רכיבה על קורקינט בירושלים

נער כבן 15 נפגע הערב (21:06) באורח בינוני מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בדרך יריחו בירושלים. הנער סובל מחבלה רב מערכתית, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שערי צדק.

קובי רוזן
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