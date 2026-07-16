השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
52 חברי כנסת אישרו את התיקון לחוק זכויות הסטודנט | מוסדות אקדמיים יוכלו לפתוח מסלולים נפרדים לתואר שני ושלישי • בג"צ יכריע (חדשות)ישי כהן
גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב לוי אשכול בחולון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים איכילוב להמשך טיפול.קובי רוזן
הממשלה אישרה תכנית בהובלת ראש הממשלה נתניהו והשרים מאי גולן ובן גביר להכניס את השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית. במסגרת התכנית יוקצו כ-364.5 מיליון שקל לשב"כ להקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות. כ-132.4 מיליון שקל יוקצו למשטרה להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה, לרבות מערכי טכנולוגיה ואמצעים מבצעיים מתקדמים. בנוסף תוקצה תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד תקציב קבוע של 35 מיליון שקל מדי שנה.כיכר השבת
צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)אריה רוזן
הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)משה בשן
גבר בן 22 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
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