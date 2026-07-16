כיכר השבת
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אושר סופית: מסלולי לימוד נפרדים לנשים וגברים באקדמיה גם בתארים מתקדמים  

52 חברי כנסת אישרו את התיקון לחוק זכויות הסטודנט | מוסדות אקדמיים יוכלו לפתוח מסלולים נפרדים לתואר שני ושלישי • בג"צ יכריע (חדשות)

אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לכתבה | צילום: צילום: ארכיון 'כיכר', יח"צ
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07:04

לקראת שבת חמה: אזהרות על עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)

כיכר השבת
06:53

צבא ארה"ב הרחיב את התקיפות ולראשונה תקף גם באזור טהראן | איראן תקפה בסיס אמריקאי בכווית

פיקוד המרכז האמריקני הודיע על סיום גל תקיפות נוסף נגד יעדים צבאיים באיראן | לראשונה בסבב זה נפגעו מטרות באזור הבירה טהראן | טראמפ שוקל אפשרויות הסלמה כולל שליחת כוחות קרקעיים | איראן תקפה בסיסא מריקאי בכווית (חדשות, בעולם)

דוד הכהן
01:52

רוכב קורקינט חשמלי בן 30 נפצע בינוני בתאונה בחולון

גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב לוי אשכול בחולון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים איכילוב להמשך טיפול.

קובי רוזן
23:28

הממשלה אישרה: השב"כ ייכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית

הממשלה אישרה תכנית בהובלת ראש הממשלה נתניהו והשרים מאי גולן ובן גביר להכניס את השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית. במסגרת התכנית יוקצו כ-364.5 מיליון שקל לשב"כ להקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות. כ-132.4 מיליון שקל יוקצו למשטרה להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה, לרבות מערכי טכנולוגיה ואמצעים מבצעיים מתקדמים. בנוסף תוקצה תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד תקציב קבוע של 35 מיליון שקל מדי שנה.

כיכר השבת
23:03

לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים

צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)

אריה רוזן
22:29

"מגיע להם הכל": חוק הלומי הקרב אושר בכנסת ללא מתנגד אחד

הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)

משה בשן
22:24

רוכב קורקינט חשמלי בן 22 נפצע בינוני בתאונה בקרית גת

גבר בן 22 נפצע באורח בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בשדרות לכיש בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
22:21

ארה"ב הודיעה: פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן

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