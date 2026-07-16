לקראת שבת חמה: אזהרות על עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

הממשלה אישרה תכנית בהובלת ראש הממשלה נתניהו והשרים מאי גולן ובן גביר להכניס את השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית. במסגרת התכנית יוקצו כ-364.5 מיליון שקל לשב"כ להקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות. כ-132.4 מיליון שקל יוקצו למשטרה להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה, לרבות מערכי טכנולוגיה ואמצעים מבצעיים מתקדמים. בנוסף תוקצה תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד תקציב קבוע של 35 מיליון שקל מדי שנה.

כיכר השבת