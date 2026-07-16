פיצוץ בשכונת כוכב הצפון בתל אביב — אין נפגעים

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו קאסם לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני