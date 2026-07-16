פיצוץ בשכונת כוכב הצפון בתל אביב — אין נפגעים

בפעולה מדויקת במרכז הרצועה, צה"ל חיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי הצליפה בחמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו תוך הפרת הפסקת האש. הצבא ממשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב (צבא)ב. ניסני
צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו קאסם לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
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