כיכר השבת
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איראן תקפה יעדים אמריקאים בירדן, כווית, בחריין ובעיראק

איראן תקפה יעדים אמריקאים במספר מדינות בתגובה לתקיפות האמריקאיות: בירדן, כווית, בחריין ובארביל שבחבל כורדיסטן העיראקי. סעודיה, איחוד האמירויות וישראל נותרות מחוץ למתרחש.

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מבזקים נוספים

09:10

בפעולה מדויקת: חוסל מפקד הצליפה של חמאס בעזה

בפעולה מדויקת במרכז הרצועה, צה"ל חיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי הצליפה בחמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו תוך הפרת הפסקת האש. הצבא ממשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב (צבא)

ב. ניסני
09:08

צה"ל חיסל אחראי צליפה בכיר בחמאס שהפר את הפסקת האש

צה"ל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס. אבו קאסם לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם מתווי טרור נוספים תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני
09:04

תושבי אנטווערפן זכו לימי הוד בצילו של הרבי מקרעטשניף סיגעט | תיעוד

ביקור הוד ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בעיר אנטווערפן | במהלך ימי הביקור פקד האדמו"ר את בתיהם של רבני העיר, וערך את השבת באולם חב"ד בהשתתפות המונים | צפו בתיעוד סיכום מהמסע (חסידים)

חיים רוזנבוים
08:13

גבר בן 70 נפגע בינוני בתאונת דרכים בבית עזרא

רכב התנגש בחומה בבית עזרא הבוקר בשעה 06:46. צוותי מד"א מעניקים טיפול לגבר כבן 70 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, והוא מפונה לבית החולים אסותא באשדוד.

קובי רוזן
08:11

מבצע ענק בכבישים: מאות שוטרים יצאו למבצע אכיפה ענק בכבישים

אגף התנועה יוצא למבצע רחב היקף בכבישי הארץ החל מהבוקר • מאות שוטרים, ניידות ואמצעי טכנולוגיה מתקדמים נפרסו מצפון ועד דרום | המטרה: להגביר את המשילות ולהרחיק נהגים מסוכנים (משטרה)

קובי רוזן
08:07

פיצוץ בשכונת כוכב הצפון בתל אביב — אין נפגעים

הלילה דווח על פיצוץ סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. לא נגרם נזק ואין נפגעים. שוטרי תחנת תל אביב צפון וחבלנים הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע פלילי.

קובי רוזן
07:25

טראמפ הודיע: איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה בשנת 2024

הנשיא האמריקאי הודיע על שחרור אזרחית שנעצרה במדינה • פרקליטה אישר כי היא חופשיה לחזור לארה"ב | המהלך על רקע המתיחות המתמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל
07:04

לקראת שבת חמה: אזהרות על עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)

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