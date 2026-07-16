צה"ל חיסל אחראי צליפה בכיר בחמאס שהפר את הפסקת האש

הנשיא האמריקאי הודיע על שחרור אזרחית שנעצרה במדינה • פרקליטה אישר כי היא חופשיה לחזור לארה"ב | המהלך על רקע המתיחות המתמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל