כיכר השבת
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שני גברים נפצעו באירוע אלימות בלוד

שני גברים בני 35 ו-20 נפצעו באורח בינוני וקל באירוע אלימות ברחוב המסגר בלוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה ועצרו את הדימומים.

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12:01

עשרות מיליונים על המלחמה: חברות תעופה ישראליות יקבלו פיצוי על טיסות ריקות

הממשלה אישרה פיצוי לחברות התעופה הישראליות בגין טיסות ריקות במבצע 'שאגת הארי' • השרה רגב: 'מחויבות לסייע בעלויות החריגות' | מנגנון הסיוע כולל שתי מדרגות (תעופה)

איציק אברהם
11:55

מעל מאה עיתונאים חרדים התכנסו בירושלים | כל הפרטים מהשקת המועצה ההיסטורית

מאה עיתונאים ממגוון כלי התקשורת החרדיים התכנסו במוזיאון הסובלנות • הרב הראשי בירך את היוזמה והרב נורדמן הדגיש את חשיבות התקשורת הישירה | אירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדית | הפרטים והתיעוד (עיתונות ומדיה)

חנני ברייטקופף
11:40

"רוצח הנשמות, רשע מרושע": מתקפה פראית ומחוצפת בלב העיר החרדית

מודיעין עילית: עשרות פורעים הקיפו את רכבו של ראש ישיבת 'פתחי עולם' הגאון רבי אליהו פייבלזון, גידפו אותו בצעקות "רוצח נשמות" והכו אותו. מול אוזלת היד המשטרתית, תושבים מקומיים נאלצו לחלץ את הרב בשיניים מתוך ההמון (חרדים)

חזקי שטרן
11:35

תאונת דרכים בנצרת: צעירה בת 19 במצב בינוני

תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 10:53 בנצרת. צוותי מד"א מטפלים ומפנים לבית החולים האיטלקי בנצרת צעירה בת 19 במצב בינוני עם חבלה בבטן.

קובי רוזן
11:29

נתניהו מבטל את הנסיעה הצפויה בשבוע הבא לארה"ב: זו הסיבה הרשמית

ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לוושינגטון • הסיבה הרשמית: דחיית טקס האשכבה לסנאטור אוהד ישראל לינדזי גרהאם | האם יש סיבות נוספות? | זו ההודעה הרשמית (פוליטי מדיני)

בני סולומון
11:26

הקרב על השריונים בליכוד | יתרון לנתניהו עוד לפני ההצבעה: הצעת ביטן נגנזה

הצעת ח"כ דוד ביטן להגבלת השריונים לא תובא להצבעה בוועידת הליכוד • במקומה תעלה הצעת נתניהו-כץ המעניקה 8 שריונים לראש הממשלה | ביטן קורא להצביע נגד (פוליטי מדיני)

קובי ישראל
11:25

נתניהו צפוי לבטל את נסיעתו לארה"ב בשבוע הבא

מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יטוס לארצות הברית בשבוע הקרוב, בניגוד לתוכניות שהיו על הפרק.

כיכר השבת
11:24

ניצל יציאה לבית משפט: חשוד בריגול עבור איראן הפר תנאי פיקוח ונעצר

מפוקח באשקלון הנמצא תחת צו פיקוח בעקבות עבירות ביטחוניות ניצל חלון יציאה לבית משפט • איחר בחזרה והפר את התנאים | יחידת 'מעוז' עצרה אותו והעבירה לבית המעצר (צבא וביטחון)

דוד הכהן
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