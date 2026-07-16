מודיעין עילית: עשרות פורעים הקיפו את רכבו של ראש ישיבת 'פתחי עולם' הגאון רבי אליהו פייבלזון, גידפו אותו בצעקות "רוצח נשמות" והכו אותו. מול אוזלת היד המשטרתית, תושבים מקומיים נאלצו לחלץ את הרב בשיניים מתוך ההמון (חרדים)

חזקי שטרן