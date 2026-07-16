משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים כי תושב תל אביב אובחן בקדחת מערב הנילוס — המקרה הראשון השנה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את העירייה להגביר מאמצי מניעה והדברה. פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור: "המחלה מועברת באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה, במקרים חריגים עלולים להופיע תסמינים חמורים כמו דלקת מוח". ד"ר שי רייכר מהמשרד להגנת הסביבה מדגיש כי עד כה לא אותרו יתושות נושאות את הנגיף בניטורים השוטפים. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים ולהתקין רשתות על חלונות.

יוסי נכטיגל