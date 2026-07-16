כיכר השבת
מבזק"סדר גדול של 15 מנדטים"

"יש לנו ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה": זו תגובת בני גנץ למצבו בסקרים

יו"ר כחול לבן בני גנץ מסר בריאיון כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה" • טען כי הוא מקבל פניות רבות ברחוב: "אל תפסיק, תנצח" | מדבר על הקמת "גוש של ישראל" (פוליטי מדיני)

בני גנץ | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

14:01

אבסורד: הכנסת חוקקה חוק להפרדה באקדמיה - יהדות התורה החרימה

מצב אבסורדי נוצר אמש בכנסת כאשר דווקא יהדות התורה האמונה על שמירת הדת בארץ הקודש, החרימה את החוק שנועד לאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה | הסיבה להחרמה - והביקורת (חרדים) 

כיכר השבת
14:01

מקרה ראשון של קדחת מערב הנילוס בישראל בקיץ 2026

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים כי תושב תל אביב אובחן בקדחת מערב הנילוס — המקרה הראשון השנה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את העירייה להגביר מאמצי מניעה והדברה. פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור: "המחלה מועברת באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה, במקרים חריגים עלולים להופיע תסמינים חמורים כמו דלקת מוח". ד"ר שי רייכר מהמשרד להגנת הסביבה מדגיש כי עד כה לא אותרו יתושות נושאות את הנגיף בניטורים השוטפים. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים ולהתקין רשתות על חלונות.

יוסי נכטיגל
14:01

רוכב קטנוע נפצע בתאונת דרכים בטבריה

רוכב קטנוע כבן 30 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונת דרכים ברחוב האקליפטוס בטבריה. התאונה אירעה עם מעורבות רכב פרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול רפואי בזירה בשל חבלות בגפיים.

קובי רוזן
14:01

כתב אישום: תושב אשקלון ירה לעבר רכבים באזור מגורים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלום זגורי (43) מאשקלון בגין ירי לעבר כלי רכב באזור מגורים. על פי כתב האישום, לפני כחודשיים הגיע זגורי לחניה ליד ביתו, שם התפתח עימות עם אנשים שהגיעו במקום. לאחר שאחד מהם שלף חפץ דמוי אקדח, נטל זגורי אקדח וירה לפחות שני כדורים לעבר הרכבים המתרחקים באור יום. זגורי הואשם בנשיאת נשק וירי באזור מגורים באופן המסכן חיי אדם.

קובי אטינגר
13:50

מהלך גאוני: טראמפ חזר למבצע "פרויקט החופש" - ואף אחד לא שם לב

ארצות הברית ממשיכה להעביר ספינות באופן גלוי דרך המיצר העומאני, בעוד היא מסרבת להעביר ספינות איראניות ואף תוקפת כאלו המנסות לפרוץ את המצור בכוח | הפסקת האש סיפקה לארה"ב את ההפוגה הנדרשת כדי להפוך את הקערה על פיה ולחדש את פרויקט החופש מתחת לאף של איראן (אנליזה) 

ישראל גראדווהל
13:37

סערה פוליטית | באופוזיציה עולים להתקפה בעקבות הריאיון הבלעדי של דרעי ל'כיכר'

גדי איזנקוט מגנה: 'עזות מצח וניתוק' • בנט: 'המתקפות מחזקות את אויבי ישראל' | התגובות הסוערות לריאיון הבלעדי באולפן 'כיכר' (פוליטי מדיני)

ישי כהן
13:34

הבחורים הופתעו; הרה"צ הופיע לביקור פתע בהיכל הישיבה

בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית שהיו שקועים בלימוד התורה הקדושה בהיכל הישיבה, הופתעו באחת כאשר בהיכל הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר • הרה"צ סייר בין השורות, שוחח בלימוד עם הבחורים הנרגשים והרחיב בשיחה ממושכת עם הצוות הרוחני • כל הפרטים (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים
13:28

אחרי המבוכה עם איראן - ואנס מצא את מי להאשים: "הם ניהלו קמפיין נגדנו"

סגן הנשיא ג'יי די ואנס האשים את ישראל בניסיון להסית את האמריקנים נגד ההסכם עם איראן | את הדברים אמר ואנס בעקבות דיווח דומה שפורסם במגזין הטיים, לאחר שמזכר ההבנות עליו חתם מול איראן נמצא בשלבי קריסה (מדיני) 

ישראל גראדווהל
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר