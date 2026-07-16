מצב אבסורדי נוצר אמש בכנסת כאשר דווקא יהדות התורה האמונה על שמירת הדת בארץ הקודש, החרימה את החוק שנועד לאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה | הסיבה להחרמה - והביקורת (חרדים)כיכר השבת
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים כי תושב תל אביב אובחן בקדחת מערב הנילוס — המקרה הראשון השנה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את העירייה להגביר מאמצי מניעה והדברה. פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור: "המחלה מועברת באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה, במקרים חריגים עלולים להופיע תסמינים חמורים כמו דלקת מוח". ד"ר שי רייכר מהמשרד להגנת הסביבה מדגיש כי עד כה לא אותרו יתושות נושאות את הנגיף בניטורים השוטפים. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים ולהתקין רשתות על חלונות.יוסי נכטיגל
רוכב קטנוע כבן 30 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונת דרכים ברחוב האקליפטוס בטבריה. התאונה אירעה עם מעורבות רכב פרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול רפואי בזירה בשל חבלות בגפיים.קובי רוזן
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלום זגורי (43) מאשקלון בגין ירי לעבר כלי רכב באזור מגורים. על פי כתב האישום, לפני כחודשיים הגיע זגורי לחניה ליד ביתו, שם התפתח עימות עם אנשים שהגיעו במקום. לאחר שאחד מהם שלף חפץ דמוי אקדח, נטל זגורי אקדח וירה לפחות שני כדורים לעבר הרכבים המתרחקים באור יום. זגורי הואשם בנשיאת נשק וירי באזור מגורים באופן המסכן חיי אדם.קובי אטינגר
ארצות הברית ממשיכה להעביר ספינות באופן גלוי דרך המיצר העומאני, בעוד היא מסרבת להעביר ספינות איראניות ואף תוקפת כאלו המנסות לפרוץ את המצור בכוח | הפסקת האש סיפקה לארה"ב את ההפוגה הנדרשת כדי להפוך את הקערה על פיה ולחדש את פרויקט החופש מתחת לאף של איראן (אנליזה)ישראל גראדווהל
גדי איזנקוט מגנה: 'עזות מצח וניתוק' • בנט: 'המתקפות מחזקות את אויבי ישראל' | התגובות הסוערות לריאיון הבלעדי באולפן 'כיכר' (פוליטי מדיני)ישי כהן
בחורי ישיבת בעלזא המעטירה בביתר עילית שהיו שקועים בלימוד התורה הקדושה בהיכל הישיבה, הופתעו באחת כאשר בהיכל הופיע בפתע פתאום הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר • הרה"צ סייר בין השורות, שוחח בלימוד עם הבחורים הנרגשים והרחיב בשיחה ממושכת עם הצוות הרוחני • כל הפרטים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
סגן הנשיא ג'יי די ואנס האשים את ישראל בניסיון להסית את האמריקנים נגד ההסכם עם איראן | את הדברים אמר ואנס בעקבות דיווח דומה שפורסם במגזין הטיים, לאחר שמזכר ההבנות עליו חתם מול איראן נמצא בשלבי קריסה (מדיני)ישראל גראדווהל
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