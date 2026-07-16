מקרה ראשון של קדחת מערב הנילוס בישראל בקיץ 2026

ארצות הברית ממשיכה להעביר ספינות באופן גלוי דרך המיצר העומאני, בעוד היא מסרבת להעביר ספינות איראניות ואף תוקפת כאלו המנסות לפרוץ את המצור בכוח | הפסקת האש סיפקה לארה"ב את ההפוגה הנדרשת כדי להפוך את הקערה על פיה ולחדש את פרויקט החופש מתחת לאף של איראן (אנליזה)

ישראל גראדווהל