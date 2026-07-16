כיכר השבת
מבזקלא צריך לנסוע רחוק

ארבע מכללות, כתובת אחת: המהלך החדש עבור חרדים בדרום 

לא עוד שעות בדרכים כדי למצוא מסלול אקדמי מתאים: הקמפוס החרדי בנתיבות מרכז במקום אחד ארבעה מוסדות אקדמיים ומסלולים מבוקשים - בהפרדה מלאה, עם מלגות, ליווי והשמה. הכירו את המהלך שמקרב את התואר לבית

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מבזקים נוספים

16:08

טראמפ הודיע על "מחווה איראנית" - זה מה שעומד מאחורי הפוסט הלילי 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה כי איראן ביצעה "מחווה של רצון טוב" כלפי ארה"ב בכך ששחררה אזרחית אמריקנית | לפי פרשנות ב'רויטרס', המחווה עצמה והתגובה של הנשיא נועדו להעביר מסר הדדי (חדשות) 

כיכר השבת
16:01

שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם

שדה הקרב באוקראינה ממשיך להיראות כמו חזית מתוך העתיד | תיעוד חדש מציג שילוב קטלני של רובוטים קרקעיים חמושים ורחפני תקיפה, שפעלו יחד נגד כוח תקיפה רוסי בחזית חוליאיפול (חדשות בעולם)

דני שפיץ
16:00

הישג היסטורי לרשתות הגנים: הממשלה הכירה בוותק הגננות; המאבק לתקצוב מלא - נמשך

לראשונה, קיבלה הממשלה החלטה המכירה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל • ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח”כ משה גפני • ברשתות מבהירים: התקצוב בשלב זה חלקי בלבד, והמאבק לשוויון מלא יימשך (חרדים)

חזקי שטרן
15:54

דיווח: 2 הרוגים בתקיפות צה"ל בכפר נבטיה אלפוקא בדרום לבנון

מקורות לבנוניים מדווחים על שני הרוגים בתקיפות של מטוסי קרב ישראליים בכפר נבטיה אלפוקא שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, צה"ל תקף מספר פעמים באזור שנמצא למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.

קובי אטינגר
15:51

חשב שהוא מתוחכם: זרק מהחלון את המפתחות כשהשוטרים הגיעו

דרמה לילית בעיירה יטא כאשר חשוד ניסה להעלים ברגע האחרון את הראיות לרכב הגנוב שהחזיק בחצר. במקביל, פעילות מודיעינית מתוחכמת ליד העיר החרדית הובילה למארב דרמטי ולמעצר "על חם" של כנופיית גנבים נועזת, שניסתה לפרוץ ולגנוב בחזרה רכב שהוחרם שעות ספורות קודם לכן (בארץ)

קובי רוזן
15:50

בוא לכלוב, נסגור את החשבון: האנטר ביידן בהזמנה חגיגית לטראמפ

מנקמה אישית על תמונה במסדרונות הבית הלבן ועד להזמנה לקרב כלוב שיסגור את חובותיו: האנטר ביידן שובר שתיקה בראיון חסר מעצורים | "הגיע הזמן להפסיק לשתוק ולהתחיל להשיב מלחמה שערה למשפחת טראמפ" (חדשות בעולם)

דני שפיץ
15:30

4 חשודים נעצרו עם אלות לפני משחק באר שבע-מכבי ת"א

במסגרת היערכות המשטרה למשחק "אלוף האלופים" בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב הערב באצטדיון טוטו טרנר, עצרו שוטרי מחוז דרום רכב עם ארבעה נוסעים בסביבת האצטדיון. בחיפוש ברכב נתפסו אלות, ועלה חשד שנועדו לשמש ככלי תקיפה. ארבעת החשודים עוכבו להמשך חקירה.

קובי רוזן
15:16

פועל נפצע קשה מנפילה באתר בנייה בפתח תקווה

גבר כבן 40 נפצע קשה הצהריים לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה. הפועל סובל מחבלת ראש, מורדם ומונשם, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון.

קובי רוזן
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