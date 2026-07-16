4 חשודים נעצרו עם אלות לפני משחק באר שבע-מכבי ת"א

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה כי איראן ביצעה "מחווה של רצון טוב" כלפי ארה"ב בכך ששחררה אזרחית אמריקנית | לפי פרשנות ב'רויטרס', המחווה עצמה והתגובה של הנשיא נועדו להעביר מסר הדדי (חדשות)כיכר השבת
שדה הקרב באוקראינה ממשיך להיראות כמו חזית מתוך העתיד | תיעוד חדש מציג שילוב קטלני של רובוטים קרקעיים חמושים ורחפני תקיפה, שפעלו יחד נגד כוח תקיפה רוסי בחזית חוליאיפול (חדשות בעולם)דני שפיץ
לראשונה, קיבלה הממשלה החלטה המכירה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל • ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח”כ משה גפני • ברשתות מבהירים: התקצוב בשלב זה חלקי בלבד, והמאבק לשוויון מלא יימשך (חרדים)חזקי שטרן
מקורות לבנוניים מדווחים על שני הרוגים בתקיפות של מטוסי קרב ישראליים בכפר נבטיה אלפוקא שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, צה"ל תקף מספר פעמים באזור שנמצא למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.קובי אטינגר
דרמה לילית בעיירה יטא כאשר חשוד ניסה להעלים ברגע האחרון את הראיות לרכב הגנוב שהחזיק בחצר. במקביל, פעילות מודיעינית מתוחכמת ליד העיר החרדית הובילה למארב דרמטי ולמעצר "על חם" של כנופיית גנבים נועזת, שניסתה לפרוץ ולגנוב בחזרה רכב שהוחרם שעות ספורות קודם לכן (בארץ)קובי רוזן
מנקמה אישית על תמונה במסדרונות הבית הלבן ועד להזמנה לקרב כלוב שיסגור את חובותיו: האנטר ביידן שובר שתיקה בראיון חסר מעצורים | "הגיע הזמן להפסיק לשתוק ולהתחיל להשיב מלחמה שערה למשפחת טראמפ" (חדשות בעולם)דני שפיץ
גבר כבן 40 נפצע קשה הצהריים לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה. הפועל סובל מחבלת ראש, מורדם ומונשם, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
ארבעה אנשים בגילאי 5 עד 50 נפצעו באורח קל בתאונה עצמית ברחוב הארבעה בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
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