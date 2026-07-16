חשב שהוא מתוחכם: זרק מהחלון את המפתחות כשהשוטרים הגיעו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה כי איראן ביצעה "מחווה של רצון טוב" כלפי ארה"ב בכך ששחררה אזרחית אמריקנית | לפי פרשנות ב'רויטרס', המחווה עצמה והתגובה של הנשיא נועדו להעביר מסר הדדי (חדשות)

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