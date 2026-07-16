דיווח: 2 הרוגים בתקיפות צה"ל בכפר נבטיה אלפוקא בדרום לבנון

דרמה לילית בעיירה יטא כאשר חשוד ניסה להעלים ברגע האחרון את הראיות לרכב הגנוב שהחזיק בחצר. במקביל, פעילות מודיעינית מתוחכמת ליד העיר החרדית הובילה למארב דרמטי ולמעצר "על חם" של כנופיית גנבים נועזת, שניסתה לפרוץ ולגנוב בחזרה רכב שהוחרם שעות ספורות קודם לכן (בארץ)

קובי רוזן