שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב הלילה כי איראן ביצעה "מחווה של רצון טוב" כלפי ארה"ב בכך ששחררה אזרחית אמריקנית | לפי פרשנות ב'רויטרס', המחווה עצמה והתגובה של הנשיא נועדו להעביר מסר הדדי (חדשות)כיכר השבת
לראשונה, קיבלה הממשלה החלטה המכירה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל • ההחלטה התקבלה לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח”כ משה גפני • ברשתות מבהירים: התקצוב בשלב זה חלקי בלבד, והמאבק לשוויון מלא יימשך (חרדים)חזקי שטרן
מקורות לבנוניים מדווחים על שני הרוגים בתקיפות של מטוסי קרב ישראליים בכפר נבטיה אלפוקא שבדרום לבנון. לפי הדיווחים, צה"ל תקף מספר פעמים באזור שנמצא למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה.קובי אטינגר
דרמה לילית בעיירה יטא כאשר חשוד ניסה להעלים ברגע האחרון את הראיות לרכב הגנוב שהחזיק בחצר. במקביל, פעילות מודיעינית מתוחכמת ליד העיר החרדית הובילה למארב דרמטי ולמעצר "על חם" של כנופיית גנבים נועזת, שניסתה לפרוץ ולגנוב בחזרה רכב שהוחרם שעות ספורות קודם לכן (בארץ)קובי רוזן
מנקמה אישית על תמונה במסדרונות הבית הלבן ועד להזמנה לקרב כלוב שיסגור את חובותיו: האנטר ביידן שובר שתיקה בראיון חסר מעצורים | "הגיע הזמן להפסיק לשתוק ולהתחיל להשיב מלחמה שערה למשפחת טראמפ" (חדשות בעולם)דני שפיץ
במסגרת היערכות המשטרה למשחק "אלוף האלופים" בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב הערב באצטדיון טוטו טרנר, עצרו שוטרי מחוז דרום רכב עם ארבעה נוסעים בסביבת האצטדיון. בחיפוש ברכב נתפסו אלות, ועלה חשד שנועדו לשמש ככלי תקיפה. ארבעת החשודים עוכבו להמשך חקירה.קובי רוזן
גבר כבן 40 נפצע קשה הצהריים לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה. הפועל סובל מחבלת ראש, מורדם ומונשם, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
ארבעה אנשים בגילאי 5 עד 50 נפצעו באורח קל בתאונה עצמית ברחוב הארבעה בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
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