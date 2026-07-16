ועדת השרים אישרה: אבטחה לנתניהו ומשפחתו - לכל החיים

דוח חשאי ודרמטי של לשכת הנשיאות האיראנית שדלף לרשת חושף תמונת מצב מבהילה עבור המשטר בטהרן: זעם ציבורי חסר תקדים בהיסטוריה העולמית, כאשר למעלה מ-90 אחוזים מהאזרחים דורשים שינוי שורשי או החלפת השלטון | המסמך, שנכתב על ידי בכיר מודיעין לשעבר, מפרק את השקרים של הטלוויזיה הממלכתית וממליץ להנהגה שלא לנסות לפתור את בעיות העומק, אלא רק "לנהל את כעסו של הרחוב" כדי למנוע פיצוץ, שעל פי הערכות היסטוריות – כבר נמצא ממש מעבר לפינה (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שאיים על רופא בקופת חולים באמצעות אקדח צעצוע, לאחר שלא היה מרוצה מהטיפול הרפואי שקיבל. החשוד התקשר לרופא, הורה לו להישאר במשרדו, והגיע למקום חמוש בצעצוע הנחזה לנשק אמיתי כדי להפחיד | כך זה הסתיים (בארץ)קובי אטינגר
קריאת מצוקה חריגה הובילה לגיוס של מספר צוותי כיבוי ואמבולנס, שנאלצו לפרק לגורמים שירותים כימיים כדי להציל גבר שנלכד בתוכם | תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגעי החילוץ המורכבים – ואת הסיום הסטרילי והרטוב שחיכה ללכוד בחוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
במסגרת פעילות משותפת של מג"ב, שב"כ וצה"ל נעצרו בשבועות האחרונים מספר פעילים המעורבים בניהול מוסד "איחוד ועדות הבריאות". המוסד הוכרז ב-2021 כארגון טרור לאחר שנחשף כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור "החזית העממית", שפעיליו ביצעו את פיגוע עין בובין בו נרצחה רינה שנרב ז"ל. הבכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית, נעצרו לאחר שעלה חשד שהמוסד שב לפעילות ממרכזו ברמאללה. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים ועתידים להיות מוגשים נוספים.קובי רוזן
ילדה בת שבע וחצי פונתה למרכז הרפואי הדסה עין כרם כשהיא סובלת מכוויות כימיות קשות בדרגה 2, זאת לאחר שמשחק פופולרי שקיבלה בקייטנה התפוצץ והחומר שבתוכו בא במגע עם עורה | הילדה עברה הליך רפואי מורכב של הטריה וחיטוי תחת טשטוש ביחידת הכוויות של בית החולים (בארץ, בריאות)מישאל לוי
עשרות מפגינים חוסמים בשעות אלו את צומת גהה ואת כביש 4 באזור בני ברק, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס | בהמשך הערב צפויה להתקיים הפגנה חריגה במיוחד של חסידי צאנז מחוץ לכלא 10, זאת בעקבות מעצרו של בחור הנמנה על החסידות. המשטרה נערכת בכוחות מוגברים לחסימות ועומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים בוש דן (בארץ)נחמן שטרנהרץ
ועדת שרים לענייני שב"כ אישרה מתווה אבטחה לראש הממשלה ומשפחתו: נתניהו יקבל אבטחה לכל החיים, רעייתו תקבל אבטחה עד סוף חייו עם אופציה להארכה, וילדיו יקבלו אבטחה למשך 5 שנים מרגע סיום כהונתו.כיכר השבת
גבר בן 47 נפגע קשה הצהריים בתאונת דרכים ברחוב הירקון בתל אביב, כאשר רכב פגע בו בעת שרכב על קורקינט חשמלי. הנפגע סובל מחבלת ראש וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
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