ועדת השרים אישרה: אבטחה לנתניהו ומשפחתו - לכל החיים

דוח חשאי ודרמטי של לשכת הנשיאות האיראנית שדלף לרשת חושף תמונת מצב מבהילה עבור המשטר בטהרן: זעם ציבורי חסר תקדים בהיסטוריה העולמית, כאשר למעלה מ-90 אחוזים מהאזרחים דורשים שינוי שורשי או החלפת השלטון | המסמך, שנכתב על ידי בכיר מודיעין לשעבר, מפרק את השקרים של הטלוויזיה הממלכתית וממליץ להנהגה שלא לנסות לפתור את בעיות העומק, אלא רק "לנהל את כעסו של הרחוב" כדי למנוע פיצוץ, שעל פי הערכות היסטוריות – כבר נמצא ממש מעבר לפינה (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל