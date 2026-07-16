כיכר השבת
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ועדת השרים אישרה: אבטחה לנתניהו ומשפחתו - לכל החיים

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מבזקים נוספים

17:56

סיר לחץ מבעבע ברחובות איראן: הדוח הסודי שדלף מלשכת פזשכיאן

דוח חשאי ודרמטי של לשכת הנשיאות האיראנית שדלף לרשת חושף תמונת מצב מבהילה עבור המשטר בטהרן: זעם ציבורי חסר תקדים בהיסטוריה העולמית, כאשר למעלה מ-90 אחוזים מהאזרחים דורשים שינוי שורשי או החלפת השלטון | המסמך, שנכתב על ידי בכיר מודיעין לשעבר, מפרק את השקרים של הטלוויזיה הממלכתית וממליץ להנהגה שלא לנסות לפתור את בעיות העומק, אלא רק "לנהל את כעסו של הרחוב" כדי למנוע פיצוץ, שעל פי הערכות היסטוריות – כבר נמצא ממש מעבר לפינה (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל
17:48

"תישאר במשרד, אני מגיע": המטופל לא אהב את הטיפול וזה מה שעשה לרופא

גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שאיים על רופא בקופת חולים  באמצעות אקדח צעצוע, לאחר שלא היה מרוצה מהטיפול הרפואי שקיבל. החשוד התקשר לרופא, הורה לו להישאר במשרדו, והגיע למקום חמוש בצעצוע הנחזה לנשק אמיתי כדי להפחיד | כך זה הסתיים (בארץ)

קובי אטינגר
17:24

חילוץ ממעמקי האסלה: מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים

קריאת מצוקה חריגה הובילה לגיוס של מספר צוותי כיבוי ואמבולנס, שנאלצו לפרק לגורמים שירותים כימיים כדי להציל גבר שנלכד בתוכם | תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגעי החילוץ המורכבים – ואת הסיום הסטרילי והרטוב שחיכה ללכוד בחוץ (חדשות בעולם)

דני שפיץ
17:21

נעצרו פעילים בכירים במוסד המשמש מנגנון כספי לחזית העממית

במסגרת פעילות משותפת של מג"ב, שב"כ וצה"ל נעצרו בשבועות האחרונים מספר פעילים המעורבים בניהול מוסד "איחוד ועדות הבריאות". המוסד הוכרז ב-2021 כארגון טרור לאחר שנחשף כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור "החזית העממית", שפעיליו ביצעו את פיגוע עין בובין בו נרצחה רינה שנרב ז"ל. הבכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית, נעצרו לאחר שעלה חשד שהמוסד שב לפעילות ממרכזו ברמאללה. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים ועתידים להיות מוגשים נוספים.

קובי רוזן
17:16

הצעצוע הפופולרי שהילדה קיבלה בקייטנה התפוצץ וגרם לשלפוחיות ענק

ילדה בת שבע וחצי פונתה למרכז הרפואי הדסה עין כרם כשהיא סובלת מכוויות כימיות קשות בדרגה 2, זאת לאחר שמשחק פופולרי שקיבלה בקייטנה התפוצץ והחומר שבתוכו בא במגע עם עורה | הילדה עברה הליך רפואי מורכב של הטריה וחיטוי תחת טשטוש ביחידת הכוויות של בית החולים (בארץ, בריאות)

מישאל לוי
17:14

הרצ"פניקים חוסמים את הכביש המרכזי בלב גוש דן, חסידות צאנז בדרך להפגנה גדולה ליד כלא 10

עשרות מפגינים חוסמים בשעות אלו את צומת גהה ואת כביש 4 באזור בני ברק, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס | בהמשך הערב צפויה להתקיים הפגנה חריגה במיוחד של חסידי צאנז מחוץ לכלא 10, זאת בעקבות מעצרו של בחור הנמנה על החסידות. המשטרה נערכת בכוחות מוגברים לחסימות ועומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים בוש דן (בארץ)

נחמן שטרנהרץ
17:11

ועדת שרים אישרה אבטחה לנתניהו לכל החיים

ועדת שרים לענייני שב"כ אישרה מתווה אבטחה לראש הממשלה ומשפחתו: נתניהו יקבל אבטחה לכל החיים, רעייתו תקבל אבטחה עד סוף חייו עם אופציה להארכה, וילדיו יקבלו אבטחה למשך 5 שנים מרגע סיום כהונתו.

כיכר השבת
17:11

רוכב קורקינט נפגע קשה מרכב ברחוב הירקון בתל אביב

גבר בן 47 נפגע קשה הצהריים בתאונת דרכים ברחוב הירקון בתל אביב, כאשר רכב פגע בו בעת שרכב על קורקינט חשמלי. הנפגע סובל מחבלת ראש וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב.

קובי רוזן
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