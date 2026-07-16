סיר לחץ מבעבע ברחובות איראן: הדוח הסודי שדלף מלשכת פזשכיאן

עשרות מפגינים חוסמים בשעות אלו את צומת גהה ואת כביש 4 באזור בני ברק, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס | בהמשך הערב צפויה להתקיים הפגנה חריגה במיוחד של חסידי צאנז מחוץ לכלא 10, זאת בעקבות מעצרו של בחור הנמנה על החסידות. המשטרה נערכת בכוחות מוגברים לחסימות ועומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים בוש דן (בארץ)

נחמן שטרנהרץ