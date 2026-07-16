מנהיג החות'ים עבד אלמאלכ אלחות'י איים כי כל מתקני הנפט והתשתיות החיוניות בסעודיה יהיו יעד לטילים ולכטב"מים, אם סעודיה תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן. אלחות'י דרש מסעודיה להפסיק את המצור על תימן ולחדול מהתערבות בעניינים הפנימיים. "המשוואה האמיתית היא נמל התעופה בצנעא מול נמל התעופה בריאצ' - שדות תעופה אל מול שדות תעופה, נמלים אל מול נמלים ומצור אל מול מצור" אמר.

קובי אטינגר