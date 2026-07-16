חבר הכנסת משה סולומון הודיע על פרישתו ממפלגת הציונות הדתית, בעקבות פרישת אופיר סופר. סולומון הסביר: "בנושאים שהם לב ליבה של הציונות הדתית - תורה, צבא ועבודה - התרחקנו מהדרך".כיכר השבת
ילד בן 6 נפצע הערב בבאקה אל-ע'רביה לאחר שדלת נפלה עליו. הילד הובא למרפאה מקומית וסובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני.קובי רוזן
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק התקשורת החדש שמוביל שר התקשורת שלמה קרעי. החוק מקים רגולטור חדש לתקשורת המשודרת, משנה את מבנה הפיקוח על השידורים ומחייב גם שירותי תוכן גדולים בהשקעה בהפקות מקור. זמן קצר לאחר אישורו הוגשו שלוש עתירות לבג”ץ בדרישה לבטל את החוק ולהקפיא את כניסתו לתוקף (פוליטי)יוני גבאי
מנהיג החות'ים עבד אלמאלכ אלחות'י איים כי כל מתקני הנפט והתשתיות החיוניות בסעודיה יהיו יעד לטילים ולכטב"מים, אם סעודיה תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן. אלחות'י דרש מסעודיה להפסיק את המצור על תימן ולחדול מהתערבות בעניינים הפנימיים. "המשוואה האמיתית היא נמל התעופה בצנעא מול נמל התעופה בריאצ' - שדות תעופה אל מול שדות תעופה, נמלים אל מול נמלים ומצור אל מול מצור" אמר.קובי אטינגר
מבצע מעצרים רחב היקף בצפון הארץ חשף רשת של רוכבי אופנועים שתיעדו את עצמם בעבירות מסכנות חיים, בהרמות גלגל ובמהירויות מטורפות | שבעה אופנועים נתפסו, שמונה חשודים נשלפו מהמיטות לפנות בוקר | צפו בתיעודים (בארץ)קובי רוזן
שבעה חשודים נעצרו בעקבות קטטה בריבוי מעורבים בשכונת בית צפאפא בירושלים. במהלך הטיפול באירוע הושלכו חפצים וסלעים מגגות הבניינים לעבר השוטרים, ושוטר אחד נפצע באורח קל בידו. החשודים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה ובהשלכת החפצים והסלעים לעבר כוחות הביטחון.קובי רוזן
בריאיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס אריה דרעי שובר שתיקה ארוכה ותוקף חזיתית את הרמטכ"ל, מכריז על כך שאינו מכיר בסמכות בג"צ ועל החרמת הדיונים בבג"ץ על חוק המעצרים ומגדיר אותם כ"הצגה משפטית", וחושף לראשונה את האיום הדרמטי שקיבל מפרופ' רייכמן על עולם התורה | עוד בריאיון: ההתחייבות החד-משמעית לנתניהו, ההסבר מדוע מתווה איזנקוט מסוכן יותר מליברמן, והאשמת ה"קפלניסטים" בניסיון ממומן להרדים את השטח החרדי | צפו בריאיון המלא (חרדים)ישי כהן
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