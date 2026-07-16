כיכר השבת
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שערוריית ענק בבית הלבן: מפעיל הטלפרומטר של טראמפ מסתבך

המפעיל הטכני של מכשיר הטלפרומפטר של הנשיא דונלד טראמפ מאז שנת 2016, חשוד כי ניצל מידע פנימי וחסוי על נאומיו של הנשיא כדי להמר עליהם בפלטפורמת הניבויים הפופולרית | חוקרים פדרליים מנהלים עמו מגעים מתקדמים להסדר שבמסגרתו יחזיר את הכסף (בעולם)

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מבזקים נוספים

18:42

5 הרוגים בתקיפה ישראלית על הלוויה ברצועת עזה

מקורות פלסטיניים מדווחים כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי על משתתפי הלוויה של טאהר אלואחד, מחבל מהג'האד האסלאמי שחוסל קודם לכן בנציראת במרכז הרצועה. ההלוויה נערכה באותו מקום. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים מתקיפות צה"ל היום ברצועה הגיע ל-10.

קובי אטינגר
18:40

האברך מחסידות צאנז - שוחרר מהכלא הצבאי שעה קלה לפני שבת

ברקע: נסיבות אישיות והעובדה שאשתו וילדיו אזרחי בריטניה

18:11

נהג בן 70 נפצע בינוני בתאונה עצמית בבאר שבע

נהג רכב כבן 70 נפצע בינוני בתאונת דרכים עצמית ברחוב ארתור רופין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה כשמצבו מוגדר בינוני.

קובי רוזן
17:39

רוכב אופנוע נפגע קשה בתאונה בכביש 45 ליד ירושלים

רוכב אופנוע בן 26 נפגע קשה מרכב בכביש 45 בין צומת גבעת זאב לעטרות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בגפיים. נהג הרכב נפגע קל. התאונה אירעה בשעה 16:30.

קובי רוזן
17:01

רוכב אופנוע בן 20 נפצע קשה בתאונה בכביש 45

רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. התאונה אירעה עם מעורבות רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, כולל חסם עורקים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.

קובי רוזן
16:58

מבצע ענק ביהודה ושומרון: 60 מבוקשים נעצרו, נשק ורחפנים הוחרמו

כוחות צה"ל פעלו ב-250 פעילויות התקפיות במהלך השבוע • הוחרמו כלי נשק, רחפנים וחומרי הסתה | סיכום שבועי (צבא וביטחון)

ב. ניסני
16:47

חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה שנגררה על רכבו בחוות תומר

דוברות המשטרה מסרה כי חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת הגוש. לפי הבירור, החשוד הגיע למקום והחל לצלם, ולאחר דין ודברים עם נער מקומי עלה לרכבו ופגע בו קלות. תושבת המקום ניגשה לרכב לברר את המקרה, אך החשוד המשיך בנסיעה כשהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד עוכב לחקירה ורכבו נתפס.

כיכר השבת
16:47

מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה

צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והמקרה מתוחקר.

ב. ניסני
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