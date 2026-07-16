שערוריית ענק בבית הלבן: מפעיל הטלפרומטר של טראמפ מסתבך

מקורות פלסטיניים מדווחים כי 5 בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי על משתתפי הלוויה של טאהר אלואחד, מחבל מהג'האד האסלאמי שחוסל קודם לכן בנציראת במרכז הרצועה. ההלוויה נערכה באותו מקום. לפי הדיווחים, מספר ההרוגים מתקיפות צה"ל היום ברצועה הגיע ל-10.קובי אטינגר
ברקע: נסיבות אישיות והעובדה שאשתו וילדיו אזרחי בריטניה
נהג רכב כבן 70 נפצע בינוני בתאונת דרכים עצמית ברחוב ארתור רופין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 26 נפגע קשה מרכב בכביש 45 בין צומת גבעת זאב לעטרות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק עם חבלות בגפיים. נהג הרכב נפגע קל. התאונה אירעה בשעה 16:30.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 45 סמוך לצומת עטרות. התאונה אירעה עם מעורבות רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב טיפול רפואי ראשוני בזירה, כולל חסם עורקים ועצירת דימומים, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
כוחות צה"ל פעלו ב-250 פעילויות התקפיות במהלך השבוע • הוחרמו כלי נשק, רחפנים וחומרי הסתה | סיכום שבועי (צבא וביטחון)ב. ניסני
דוברות המשטרה מסרה כי חשוד בן 90 נעצר לאחר שפגע באישה בחוות תומר ליד צומת הגוש. לפי הבירור, החשוד הגיע למקום והחל לצלם, ולאחר דין ודברים עם נער מקומי עלה לרכבו ופגע בו קלות. תושבת המקום ניגשה לרכב לברר את המקרה, אך החשוד המשיך בנסיעה כשהיא נאחזת ברכב ונגררת מטרים. האישה נפצעה באורח קל. החשוד עוכב לחקירה ורכבו נתפס.כיכר השבת
צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות. אין חשש לאירוע ביטחוני והמקרה מתוחקר.ב. ניסני
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