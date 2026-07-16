חוק התקשורת הסוער של קרעי אושר סופית במליאה: "המשימה הושלמה"

חבר הכנסת משה סולומון הודיע על פרישתו ממפלגת הציונות הדתית, בעקבות פרישת אופיר סופר. סולומון הסביר: "בנושאים שהם לב ליבה של הציונות הדתית - תורה, צבא ועבודה - התרחקנו מהדרך".כיכר השבת
ילד בן 6 נפצע הערב בבאקה אל-ע'רביה לאחר שדלת נפלה עליו. הילד הובא למרפאה מקומית וסובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני.קובי רוזן
מנהיג החות'ים עבד אלמאלכ אלחות'י איים כי כל מתקני הנפט והתשתיות החיוניות בסעודיה יהיו יעד לטילים ולכטב"מים, אם סעודיה תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן. אלחות'י דרש מסעודיה להפסיק את המצור על תימן ולחדול מהתערבות בעניינים הפנימיים. "המשוואה האמיתית היא נמל התעופה בצנעא מול נמל התעופה בריאצ' - שדות תעופה אל מול שדות תעופה, נמלים אל מול נמלים ומצור אל מול מצור" אמר.קובי אטינגר
מבצע מעצרים רחב היקף בצפון הארץ חשף רשת של רוכבי אופנועים שתיעדו את עצמם בעבירות מסכנות חיים, בהרמות גלגל ובמהירויות מטורפות | שבעה אופנועים נתפסו, שמונה חשודים נשלפו מהמיטות לפנות בוקר | צפו בתיעודים (בארץ)קובי רוזן
שבעה חשודים נעצרו בעקבות קטטה בריבוי מעורבים בשכונת בית צפאפא בירושלים. במהלך הטיפול באירוע הושלכו חפצים וסלעים מגגות הבניינים לעבר השוטרים, ושוטר אחד נפצע באורח קל בידו. החשודים נעצרו בחשד למעורבות בקטטה ובהשלכת החפצים והסלעים לעבר כוחות הביטחון.קובי רוזן
בריאיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס אריה דרעי שובר שתיקה ארוכה ותוקף חזיתית את הרמטכ"ל, מכריז על כך שאינו מכיר בסמכות בג"צ ועל החרמת הדיונים בבג"ץ על חוק המעצרים ומגדיר אותם כ"הצגה משפטית", וחושף לראשונה את האיום הדרמטי שקיבל מפרופ' רייכמן על עולם התורה | עוד בריאיון: ההתחייבות החד-משמעית לנתניהו, ההסבר מדוע מתווה איזנקוט מסוכן יותר מליברמן, והאשמת ה"קפלניסטים" בניסיון ממומן להרדים את השטח החרדי | צפו בריאיון המלא (חרדים)ישי כהן
סגן ראש העיר החרדי שעומד להפסיד את השכר שלו | המשגיח שאושפז בחשאי | את מי פגש הגרש"ב בחוף הים בניו ג'רזי? | מאחורי הקלעים של הריאיון שעורר סערה | הצצה למנהרות החיזבאללה | לימוד המוסר מהמונדיאל | ישראל כהן מבלה בחוף הים | דב אייכלר מצטרף לשלומי גיל | הסעודה של בן האדמו"ר מגור ברכב הפאר | הטייס שחבש ספודיק | טוקר בחצי הגמר | ינון מגל אומר קדיש | שמוליק סוכות בהקלטות | מידד טסה מתפלל | שולי רנד והראפר בשוק | הזמר שרכב על סוס בסיני | אלייצור אצל הרבנית מומו | יקי רייסנר מכניס ספר תורה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
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