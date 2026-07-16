כיכר השבת
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איך להגיד את האמת בלי לפגוע? את זה כל הורה ובן זוג חייב לשמוע

לפני מותו, אחרי 40 שנה של שתיקה, משה רבנו מוכיח את עם ישראל על אירועי ארבעים השנים במדבר — והעם מקשיב לו. איך הוא הצליח להעביר ביקורת על כל מה שהם עשו, ואף אחד לא התמרד? למה יעקב אבינו חיכה עשרות שנים לפני שאמר מילה אחת לראובן בנו? | סוד הביקורת (יהדות)

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21:31

שריפה בחוות גלעד: 20 נפגעים ששאפו עשן, 9 פונו לבית חולים

שריפה פרצה בצהרי השבת במבני מגורים בחוות גלעד. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ל-20 נפגעים שסבלו מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן, חלקם נפגעו באורח בינוני וקל. תשעה נפגעים פונו באמבולנסים לבית החולים מאיר להמשך טיפול. כוחות כיבוי גדולים פעלו בזירה.

קובי רוזן
21:25

ממדאני מעורר סערה: זו ההתבטאות הנוספת שלו נגד צמרת ישראל

ראש עיריית ניו יורק הודה בראיון ל"ניו יורק טיימס" כי הוא מקיים דיונים עם הלשכה המשפטית של העירייה כדי לבחון האם יש לו סמכות להורות על מעצרו של נתניהו כשינחת בעיר לקראת עצרת האו"ם בספטמבר | שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול אופיר אקוניס הבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות חוקית או חסינות דיפלומטית לפעול כך (מדיני)

יוסי נכטיגל
21:22

החזון המטלטל של הבעש"ט: נשבע שלא ירד עד שייבנה בית המקדש | צפו

האדמו"ר מבעלז סיפר על חזון מופלא שראה בגן עדן העליון • הבעל שם טוב הקדוש הולך על חומות ירושלים ונשבע שלא ירד עד שייבנה המקדש | הקשר המיוחד בין הבעש"ט למשיח והסימן לגאולה מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

כיכר השבת
21:17

זו הסיבה שהבעל שם טוב החל 'לשחוק' בעת שתלמידיו הגדולים ישבו סביבו

סיפר רבי אברהם מרדכי מפינטשוב איך שהיה צופה הבעל שם טוב הקדוש מסוף העולם ועד סופו, וסיפר איך ישבו פעם תלמידי הבעל שם טוב, והוא החל לפתע לשחוק | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

ורד שאלתיאל
21:12

ילדה בת 3 פונתה לסורוקה במצב בינוני לאחר נפילה מגובה

ילדה בת 3 פונתה הערב לבית החולים סורוקה במצב בינוני, לאחר שנפלה מגובה של כ-2 מטר בשגב שלום. הילדה הובאה תחילה למרפאה מקומית, ומשם פונתה על ידי צוותי מד"א לבית החולים עם חבלות בגפיים.

קובי רוזן
21:12

נשיכות, קללות - ואיחול מזעזע: סערה במטוס רגע לפני ההמראה מנתב"ג

שלושה צעירים בשנות ה-20 לחייהם מיפו ומבת ים נעצרו בנתב"ג לאחר שהתפרעו במטוס של חברה זרה לפני ההמראה | כאשר שוטרים עלו למטוס כדי לפנותם, סירבו לרדת, קיללו ותקפו ואף נשכו אותם, וכתוצאה מכך נפצעו ארבעה שוטרים | במהלך המעצר הטיח אחד החשודים בשוטרת: "הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר" (בארץ)

קובי רוזן
21:00

מי מפחד מהרב פייבלזון, ולמה OpenAI "גנבה" מאפל? | 5 ראיונות שאסור לכם לפספס

שיחה נוקבת עם בצלאל שטאובר תלמידו של הרב שהותקף באלימות בידי נערים | ריאיון מפתיע עם הרב יעקב סיני: מותר לאשכנזים להתקלח ולשמוע מוזיקה בתשעת הימים | המומחה הטכנולוגי על המאבק בין אפל ל-AI | וגם, היוצר ההומוריסטי אבי לוקוב בשיחה אישית ראשונה ומיוחדת: הומור, חרטה והאמת הכואבת של נושרי הכוללים | צפו בתוכנית המלאה (דבר השבוע)

משה מנס
20:51

להבות ענק: יישוב שלם פונה, 13 בתים נשרפו, עשרות צוותי כיבוי במקום

שריפת ענק משתוללת ביו"ש הובילה להרס כבד של 13 בתים ומבנים בחוות גלעד ולפינוי תושבי היישוב. עשרות צוותי כיבוי, מטוסים וכוחות צה"ל ומשטרה פועלים להשגת שליטה, בזמן שצוות חקירה מיוחד של כלל גופי הביטחון בודק חשד כבד להצתה מכוונת. במקביל, הושגה שליטה בשורת שריפות שפרצו גם במחוז צפון (בארץ)

דוד הכהן
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