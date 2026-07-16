מה קורה בישיבות כשיש משחק "חשוב"? אל תפספסו | מעייריב

בעוד הליכוד רושמת ירידה קלה ל-28 מנדטים, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מתחזקת ל-22 מנדטים – ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה איזנקוט עוקף את נתניהו עם 47% תמיכה לעומת 44% | תמונת הגושים הנוכחית מציבה את הקואליציה על 58 מנדטים בלבד, בעוד האופוזיציה מטפסת ל-62. מפלגתו החדשה של חילי טרופר לא עוברת את אחוז החסימה | סקר חדש (פוליטי)

יוני גבאי