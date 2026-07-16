2 מפגינים נעצרו בהפגנה שחסמה כביש 4 סמוך לבני ברק

עו"ד דוד פטר, הכוכב החדש במחנה הלאומי ומי שסומן ע"י ראש הממשלה לרשימת הליכוד, במסר מיוחד לציבור החרדי ברקע תקופת הבחירות שבפתח ועל הדיל הפוליטי של מחנה הימין: "מי שיפזול לשמאל – יכרות את הענף" ( פוליטי, חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
דרעי תוקף את הרמטכ"ל - ומעורר את זעמם של ראשי מפלגות השמאל | מה קורה כשהמפגינים נתקעים בהפגנה אחרת? זה בדיוק מה שקרה לצאנזערס | זעזוע: הגרא"מ פייבלזון הותקף בידי בחורים צעירים במודיעין עילית | שוב זה קורה ושוב באותה שכונה: פקחי מס הכנסה הותקפו | בזמן שמיליונים עוקבים אחרי כדור - ב'סורוצקין' עקבו אחרי שיעור כללי (מעייריב)איצלה כץ
וושינגטון מתכננת להגדיל את היקף התקיפות ולהרחיב את בנק המטרות • איראן מאיימת להרחיב את טווח הירי בתגובה | ההערכה בישראל: איפוק איראני כל עוד אין עליית מדרגה קיצונית (בעולם)ב. ניסני
טלי גוטליב קמה בנץ ומשווה בין אשכנזים לערבים | אחמד טיבי ומירב בן ארי מצהירים שהם לא נגד לימוד תורה | גולדקנופף לא משחרר את המקרופון | פרוש בין פיצה לתהילים | דרעי וגולדקנופף נתפסים ביחד | יוסי מסכם שבוע האוכל בכנסת ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (VOD)כיכר השבת
צה"ל תקף היום בצפון רצועת עזה וחיסל את נהאד ריאד עבד אלרחים ערוק, מפקד מחלקה בגדוד שאטי של חמאס. המחבל השתתף בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.ב. ניסני
בשיעור זה, לרגל תשעת הימים, הרב אשר פרקש מלמד רעיון ממאמר עמוק של הרבי הריי"צ מליובאוויטש - שנכתב בזמן מלחמת העולם השנייה, ונאמר שוב על ידי ממשיך דרכו הרבי מליובאוויטש בתקופת מלחמת ששת הימים (חסידות)הרב אשר פרקש
בעוד הליכוד רושמת ירידה קלה ל-28 מנדטים, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מתחזקת ל-22 מנדטים – ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה איזנקוט עוקף את נתניהו עם 47% תמיכה לעומת 44% | תמונת הגושים הנוכחית מציבה את הקואליציה על 58 מנדטים בלבד, בעוד האופוזיציה מטפסת ל-62. מפלגתו החדשה של חילי טרופר לא עוברת את אחוז החסימה | סקר חדש (פוליטי)יוני גבאי
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