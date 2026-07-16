כיכר השבת
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דרעי על היחסים עם גפני: "אני אוהב ומעריך אותו; הוא גדל בדרום, לפעמים הוא קצת מרוקאי והוא גם עצבני קצת"

בריאיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס אריה דרעי שובר שתיקה ארוכה ותוקף חזיתית את הרמטכ"ל, מכריז על כך שאינו מכיר בסמכות בג"צ ועל החרמת הדיונים בבג"ץ על חוק המעצרים ומגדיר אותם כ"הצגה משפטית", וחושף לראשונה את האיום הדרמטי שקיבל מפרופ' רייכמן על עולם התורה | עוד בריאיון: ההתחייבות החד-משמעית לנתניהו, ההסבר מדוע מתווה איזנקוט מסוכן יותר מליברמן, והאשמת ה"קפלניסטים" בניסיון ממומן להרדים את השטח החרדי | צפו בריאיון המלא (חרדים)

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'
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מבזקים נוספים

22:35

האדמו"ר פרץ בבכי מול חומות הכלא; אלפי חסידי צאנז בעצרת מחאה אדירה

מעמד קידוש השם וזעקה מול שערי כלא 10 • האדמו"ר מצאנז פרץ בבכי תמרורים במשא המרכזי: "לא היה כדבר הזה שנים רבות בארצנו הקדושה שירדפו כך את לומדי התורה" • בעצרת השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובהם האדמו"ר מזידטשוב שנכדו נמק במאסר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)

חיים רוזנבוים
21:41

קשישה בת 82 נפצעה בינוני בנפילה במדרגות בתל אביב

קשישה בת 82 נפצעה באורח בינוני בעקבות נפילה במדרגות בבניין מגורים ברחוב שקד בתל אביב. לפי עדויות שכנים, היא נחבלה בראשה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה ופינו אותה לבית החולים איכילוב כשמצבה מוגדר בינוני.

קובי רוזן
21:29

צבא ארה"ב תוקף שוב באיראן

21:26

"בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים

עו"ד דוד פטר, הכוכב החדש במחנה הלאומי ומי שסומן ע"י ראש הממשלה לרשימת הליכוד, במסר מיוחד לציבור החרדי ברקע תקופת הבחירות שבפתח ועל הדיל הפוליטי של מחנה הימין: "מי שיפזול לשמאל – יכרות את הענף" ( פוליטי, חרדים)

חזקי שטרן ויוני גבאי
21:25

2 מפגינים נעצרו בהפגנה שחסמה כביש 4 סמוך לבני ברק

שני מפרי סדר נעצרו בעקבות הפגנה שחסמה את כביש 4 סמוך לבני ברק וצומת גהה. המפגינים ישבו על הכביש, חסמו כלי רכב והשליכו אבנים וחפצים לעבר השוטרים. שוטר אחד נפצע באורח קל ושמשת רכב פרטי נופצה. המשטרה הכריזה על הפגנה בלתי חוקית ונאלצה להשתמש בכוח ובפרשים לפינוי המקום. כלל הצירים נפתחו לתנועה.

קובי רוזן
20:53

מה קורה בישיבות כשיש משחק "חשוב"? אל תפספסו | מעייריב

דרעי תוקף את הרמטכ"ל - ומעורר את זעמם של ראשי מפלגות השמאל | מה קורה כשהמפגינים נתקעים בהפגנה אחרת? זה בדיוק מה שקרה לצאנזערס | זעזוע: הגרא"מ פייבלזון הותקף בידי בחורים צעירים במודיעין עילית | שוב זה קורה ושוב באותה שכונה: פקחי מס הכנסה הותקפו | בזמן שמיליונים עוקבים אחרי כדור - ב'סורוצקין' עקבו אחרי שיעור כללי (מעייריב)

איצלה כץ
20:48

ארצות הברית צפויה להרחיב את היקף התקיפות באיראן; ישראל על הכוונת?

וושינגטון מתכננת להגדיל את היקף התקיפות ולהרחיב את בנק המטרות • איראן מאיימת להרחיב את טווח הירי בתגובה | ההערכה בישראל: איפוק איראני כל עוד אין עליית מדרגה קיצונית (בעולם)

ב. ניסני
20:43

איך להגיד את האמת בלי לפגוע? את זה כל הורה ובן זוג חייב לשמוע

לפני מותו, אחרי 40 שנה של שתיקה, משה רבנו מוכיח את עם ישראל על אירועי ארבעים השנים במדבר — והעם מקשיב לו. איך הוא הצליח להעביר ביקורת על כל מה שהם עשו, ואף אחד לא התמרד? למה יעקב אבינו חיכה עשרות שנים לפני שאמר מילה אחת לראובן בנו? | סוד הביקורת (יהדות)

הרב יואב אקריש
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