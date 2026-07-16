לפני מותו, אחרי 40 שנה של שתיקה, משה רבנו מוכיח את עם ישראל על אירועי ארבעים השנים במדבר — והעם מקשיב לו. איך הוא הצליח להעביר ביקורת על כל מה שהם עשו, ואף אחד לא התמרד? למה יעקב אבינו חיכה עשרות שנים לפני שאמר מילה אחת לראובן בנו? | סוד הביקורת (יהדות)

הרב יואב אקריש