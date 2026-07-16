גבר בן 42 נפצע קשה באירוע אלימות בנתניה

בריאיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס אריה דרעי שובר שתיקה ארוכה ותוקף חזיתית את הרמטכ"ל, מכריז על כך שאינו מכיר בסמכות בג"צ ועל החרמת הדיונים בבג"ץ על חוק המעצרים ומגדיר אותם כ"הצגה משפטית", וחושף לראשונה את האיום הדרמטי שקיבל מפרופ' רייכמן על עולם התורה | עוד בריאיון: ההתחייבות החד-משמעית לנתניהו, ההסבר מדוע מתווה איזנקוט מסוכן יותר מליברמן, והאשמת ה"קפלניסטים" בניסיון ממומן להרדים את השטח החרדי | צפו בריאיון המלא (חרדים)

ישי כהן