הדרך לקלפי סלולה: אלו התאריכים המלאים למערכת הבחירות

שני פצועים בינוני וחמישה פצועים קל נפגעו בתאונת דרכים בכביש 70 סמוך לטמרה. התאונה כללה שלושה כלי רכב. הפצועים הבינוניים הם בני כ-20, והפצועים הקלים הם גברים בגילאי 20-30. כולם פונו לבית החולים לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
גבר בן 42 נפצע הלילה במצב קשה באירוע אלימות ברחוב הרצל בנתניה. צוותי מד"א קיבלו דיווח בשעה 01:24 והגיעו למקום. הפצוע סובל מפציעה חודרת, וחובשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים לניאדו כשהוא במצב קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 35 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם משאית בכביש 4 סמוך למחלף מורשה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה מסרו כי הרוכב סבל מחבלות בגפיים. לאחר מתן טיפול רפואי ראשוני בזירה, הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע כבן 18 נפצע בינוני בתאונה עצמית בכביש 89 סמוך למעיליה. הרוכב התנגש בגדר הפרדה וסבל מחבלות בגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן
מעמד קידוש השם וזעקה מול שערי כלא 10 • האדמו"ר מצאנז פרץ בבכי תמרורים במשא המרכזי: "לא היה כדבר הזה שנים רבות בארצנו הקדושה שירדפו כך את לומדי התורה" • בעצרת השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובהם האדמו"ר מזידטשוב שנכדו נמק במאסר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
בריאיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס אריה דרעי שובר שתיקה ארוכה ותוקף חזיתית את הרמטכ"ל, מכריז על כך שאינו מכיר בסמכות בג"צ ועל החרמת הדיונים בבג"ץ על חוק המעצרים ומגדיר אותם כ"הצגה משפטית", וחושף לראשונה את האיום הדרמטי שקיבל מפרופ' רייכמן על עולם התורה | עוד בריאיון: ההתחייבות החד-משמעית לנתניהו, ההסבר מדוע מתווה איזנקוט מסוכן יותר מליברמן, והאשמת ה"קפלניסטים" בניסיון ממומן להרדים את השטח החרדי | צפו בריאיון המלא (חרדים)ישי כהן
קשישה בת 82 נפצעה באורח בינוני בעקבות נפילה במדרגות בבניין מגורים ברחוב שקד בתל אביב. לפי עדויות שכנים, היא נחבלה בראשה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה ופינו אותה לבית החולים איכילוב כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן
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